A 39 éves korábbi világelső menedzsere, Tony Godsick hétfőn közölte, hogy az idén két térdműtéten átesett svájci sztár felépülése a vártnál hosszabb időt vesz igénybe, ezért csak a melbourne-i Grand Slam-torna után folytatja a versenyzést. Federer nem játszott tétmérkőzést azóta, hogy januárban kikapott az Australian Open elődöntőjében. A 20-szoros GS-tornagyőztes októberben még úgy nyilatkozott, hogy fájdalommentesen tréningezik, és Melbourne-ben tervezi a visszatérését.

Murray 2019-ben a verseny első for­dulójában elszenvedett vereségét követően jelentette be, hogy vélhetőleg az volt az utolsó profi meccse, mert krónikus csípőfájdalmai nem teszik lehetővé, hogy játsszon. Azt követően megműtötték, majd hónapokkal később vissza tudott térni, sőt, Antwerpenben tornát is nyert. Az idén csípőfájdalmai miatt ismét nagy nehézségekkel küzdött, a US Openen a második, a Roland Garroson pedig az első fordulóban búcsúzott. A kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros GS-tornagyőztes teniszező az évet a Delray Beach-i tornán kezdi, amelyen szintén szabad kártyával indul.

Az ausztrál nyílt bajnokság a koronavírus-járvány miatt az eredetileg tervezetthez képest három hetet csúszik, a selejtezőjére pedig január 10. és 13. között Dohában kerül sor.