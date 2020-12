A zágoni gazdák is adakoztak

A zágoni gazdák is csatlakoztak a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem programhoz. A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének (SZGE) felhívására kezdtek gyűjtésbe, az összeadott terményt és készpénzt két kovásznai, karitatív munkát is folytató szervezetnek, a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központnak és a Tündérvár – Székely Nagycsaládosok Egyesületének ajánlották fel. Az adományok átadására a zágoni Mikes–Szentkereszty-kastélynál került sor. Jelen volt Könczei Csaba parlamenti képviselő, Orbán Miklós SZGE-alelnök, Kiss Gusztáv polgármester, a gyermekotthon képviselői. A Tündérvár egyesület vezetőségének objektív okok miatt kellett távol maradnia.

A rövid ceremónia során Kiss Gusztáv elmondta: a zágoni gazdák körében eddig nem volt mindennapi a jótékonykodás, de az SZGE felkérésének szívesen eleget tettek. Több mint egy tonna burgonyát, hagymát, közel 300 kilogramm búzát és 1000 lej készpénzt adtak össze. A termények zömét a nagycsaládosok egyesülete kapta meg, kevesebbet a gyerekvédelmi központ, ők viszont pénzbeli ajándékot is átvehettek – számolt be a polgármester. A zágoni termelők bármikor készségesen részt vesznek a következő gyűjtésekben, szóljanak, ők teszik a magukét – tolmácsolta a gazdák üzenetét Kiss.

Orbán Miklós a Magyarok kenyere program székelyföldi elindulásáról beszélt. Négy-öt évvel ezelőtt ő személyesen két zsák búzát vitt Magyarországra a Magyarok kenyeréhez, tavaly már ötven tonna, idén mintegy száz tonna termény gyűlt össze – mutatott rá a székelyföldi gazdák igyekezetére.

Könczei Csaba elmondta, tíz éve dolgozik a megye agrárigazgatásában, ismeri a gazdákat, számára nagy örömet jelent, hogy ilyen összefogást, jótékony szándékot lát körükben. Kijelentette: most változás következett be életében, Bukarestben fog dolgozni tovább, de ott is a gazdák érdekét fogja képviselni, magasabb szinten is.

Könczei adománylevelet is átnyújtott a gyermekvédelmi központ vezetőjének, Kolozsi Istvánnak. Az otthonvezető köszönetet mondott az adományokért, meglepetésként az otthon három gyermekével együtt adventi és karácsonyi énekekkel kedveskedett a jelenlévőknek.