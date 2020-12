Alakul az agrárképviselet

A december 6-i parlamenti választást követő pártközi egyeztetések, az eskütételek, a nyílt vagy titkos alkudozások után lassan kirajzolódnak az erővonalak az alsó- és felsőházban, sőt, kormányszinten is – a gazdák és a magyar érdekképviseletünk szempontjából is.

A képviselőházban a mezőgazdasági bizottság alelnöki tisztségét Magyar Lóránt Bálint töltheti be. Állatorvosi diplomával rendelkezik, a vidékfejlesztésben is dolgozott. Szatmár megyét képviseli, de minden bizonnyal a háromszéki, székelyföldi gazdák érdekeit is szem előtt tartja. A bizottság tagja lett Könczei Csaba is. A mezőgazdasági igazgatóság volt vezetőjétől sokat várnak a háromszéki gazdák – másokkal egyetemben. Az egyik személy a bizottságban, aki jelentős agrárigazgatási tapasztalattal rendelkezik. Ezt nem sokan mondhatják el a bizottságban, főként azok, akik baráti, pártszolgai alapon, a mezőgazdasággal köszönőviszonyban sem lévő ágazatokból kerültek oda.

A szenátus mezőgazdasági bizottságában az RMDSZ részéről Tánczos Barna vesz részt tagként. Neki a parlamenti munkában, a kormányzásban is komoly tapasztalta van. Nem utolsósorban közismert a székelyföldi gazdatársadalomban – és ő is ismeri a helyi viszonyokat. Az biztos, hogy nem fog unatkozni, rengeteg megoldandó kérdésben várják segítségét. Az is biztos, ha az alsóház és felsőház mezőgazdasági bizottságaiban dolgozó embereink összefognak, kitartással, okos politizálással nagy eredményeket érhetnek el.

Tánczos Barnát a környezetvédelmi tárca miniszterének is kinevezték. Első olvasatra úgy tűnhet, gazdaszempontból nem sokat nyom a latban ez a minisztérium. De ne feledjük, a kezdődő uniós költségvetési időszakban rengeteg pénzt szánnak a környezetvédelemre, ebből minden bizonnyal gazdáink is részesedhetnek. Aztán meg ott vannak a mezőgazdasági károk. Beszéljünk akár a szigorúan védett fajokról – főként a medvéről és a farkasról –, akár a vadászható fajokról – vaddisznó, szarvas, őz –, az általuk okozott károk nagy veszteségeket okoznak növénytermesztőknek és állattenyésztőknek egyaránt. Lássuk, hogyan sikerül majd kezelni ezt a végtelenül kényes kérdést, miként lakhat jól a kecske úgy, hogy megmaradjon a káposzta is. A gazdák és vadászok, no meg a hatóságok megbékélésére gondolok.

A lista még nincs lezárva, következik az államtitkárok, az osztályigazgatók kinevezése. Ahogyan hallatszik, az agrártárcánál az RMDSZ-nek lesz államtitkára, talán az igazgatók esetében is ki lehet csikarni egy-egy tisztséget.

Mindent összevetve, nem alakul rosszul a székelyföldi – és nem csak – gazdák érdekképviselete, messzemenően jobb a helyzet, mint korábbi parlamenti és kormányzati ciklusokban. Valósággá válhat az, amiről már szinte lemondtunk: az agrárképviselet.