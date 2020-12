Támogatás visszavonuló gazdáknak

Az elképzelés szerint a kis területeket megművelő idős gazdák az új uniós költségvetés idején megkapnák eddigi szubvencióikat, ha felhagynak a gazdálkodással, és földjeiket eladják vagy bérbe adják. Erre a célra 200 millió eurót terveznek. Az intézkedés célja a fiatal gazdanemzedék megerősítése – elvileg ők vennék át az idősebbek gazdaságait. A 2019-es statisztikák szerint a falusi környezetben élők csupán 29 százaléka negyven év alatti. Az agrárszférában dolgozók elöregedését jelzi az is, hogy 100 fő 55 évnél idősebb farmerre mindössze 11,2 fő negyven év alatti farmvezető jut. Az agrárium fiatalítási tervének végrehajtására több más célkitűzést is megfogalmaztak, így az Állami Birtokok Ügynöksége kezelésében lévő szabad területeket fiataloknak adnák koncesszióba, egy gazda legtöbb ötvenhektáros területet kaphat meg. Fiatal gazdák megtelepedését támogatnák 520 millió eurós kerettel, ugyanakkor ösztönöznék a fiatalok mezőgazdasági alkalmazását, ennek részeként az alkalmazók a 16–29 éves, nyilvántartásba vett munkanélküliek teljes munkaidős alkalmazása után 18 hónapon át a fiatal fizetésének 75 százalékát kapnák támogatásként. Azt is megjegyzik: a fiatal mezőgazdászok számára biztosítanák a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét.