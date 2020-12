Befagyasztják a közalkalmazottak bérét

Nem csökkennek a közalkalmazotti bérek 2021-ben, de az egységes bértörvénnyel kapcsolatban indított kiértékelés lezárásáig a fizetéseket a 2020. decemberi szinten fagyasztják be – jelentette ki tegnap Florin Cîţu kormányfő. Megerősítette, hogy a minimálbér 3,1 százalékkal emelkedik, és közölte, hogy a jövő évi költségvetést 7 százalékos hiánnyal tervezik.

A közalkalmazotti bérek befagyasztását a miniszterelnök azzal indokolta, hogy a jelenleg érvényben levő egységes bértörvényt véleménye szerint rosszul alkalmazták; amíg a rendellenességeket kivizsgálják és a következtetéseket levonják, minden állami bér a jelenlegi szinten marad, a vakációs jegyeket azonban 2021-ben is megkapják a közszférában dolgozók. A vendéglátóipar számára külön támogatási rendszert dolgoznak ki, és 2021 márciusáig felmentik őket az idegenforgalmi adó befizetési kötelezettsége alól. Florin Cîțu több más bejelentést is tett: elmondta, hogy kilenc hónapi haladékot kapnak az érintettek a banki részletek törlesztésére, bizonyos esetekben pedig ez az időszak is meghosszabbítható, a részleteket azonban ezután dolgozzák ki. A kormányfő hangsúlyozta: 2021 elején ösztönző jellegű fiskális politikát alkalmaznak, június 31-ig folytatják a gazdaságélénkítő programokat: átvállalják a műszaki munkanélküliségből visszatérők munkabérének egy részét a cégektől, és támogatják a kis és közepes vállalkozások beruházásait, a mezőgazdaságban egymillió lejes garanciákat adnak majd.

A tegnap délutáni kormányülésről az is kiszivárgott, hogy a gyermeknevelési pótlékot januárban 10 százalékkal emelik meg, augusztusban pedig további 10 százalékkal, a nyugdíjasok azonban csak szeptembertől számíthatnak 8 százalékos nyugdíjemelésre, a pedagógusok pedig alighanem jövő decemberben kapják meg azt a béremelést, amelyet egyszer már 2021 szeptemberére halasztottak.