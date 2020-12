Nyilván ezzel is az utolsó helyen állunk, két volt szovjet tagállam, Litvánia (ahol a kiadások 20,02 százalékát fordítják élelemre) és Észtország (19,3 százalék) mögött. Ezzel együtt jobban állunk, mint 2009-ben, habár a javulás mértéke is különböző: nálunk tíz év alatt 1,3 százalékponttal csökkent a napi betevőre fordított költség, Litvániában 5,2 százalékkal. Halvány vigasz, hogy vannak országok, ahol nőtt ez az arány: Csehországban 1,3 százalékponttal (14,2-ről 15,5-re), Szlovákiában 1,1-gyel, Magyarországon pedig 0,5 százalékponttal 2009-től 2019-ig. A lista túlsó végén három olyan tagállam található, ahol 10 százaléknál kevesebbet költenek élelemre: Írországban 8,6, Luxemburgban 8,9, Ausztriában pedig az átlagjövedelem 9,7 százalékát. 2019-ben az EU háztartásai összesen 956 milliárd eurót fordítottak élelmiszerre és alkoholmentes italokra, ez az EU bruttó hazai termékének 6,8 százaléka. Ugyanekkor lakásra, vízre, villanyra, gázra és más energiahordozókra egy átlagos háztartás összkiadásának 23,5, míg utazásra 13,1 százalékát költötték el. (Agerpres)

ÚJ IGAZGATÓJA LESZ a bukaresti Matei Balș Intézetnek, amelyet 19 évig a decemberben szociáldemokrata szenátorrá választott Adrian Streinu Cercel vezetett. Most azonban lemondott, mert nem lehet egyszerre törvényhozó és kórházmenedzser is. Az ország legnagyobb fertőző betegségekre szakosodott kórházának élére ideiglenesen Maria Nițescu táplálkozástudományi főorvost nevezték ki, Streinu Cercel pedig a szenátus egészségügyi szakbizottságának elnökeként tevékenykedik tovább. (Hotnews)

LAVINAVESZÉLY VAN. Az egytől ötig terjedő skálán hármas fokozatú lavinaveszély van a Fogarasi-havasokban, 2000 méter fölött. A Bâlea-tónál 77 centiméteres a hóréteg, ám ez a Szeben megyei meteorológusok figyelmeztetése szerint egy korábbi jégrétegre rakódott rá, és bármikor elcsúszhat. 1800 méter alatt – körülbelül a Bâlea-vízesés szintjén – kettes fokozatú a lavinaveszély. Odáig – télies körülmények között – ugyan fel lehet menni a transzfogarasi úton, tovább a Bâlea-tóig pedig drótkötélpályás felvonóval, de a hegyoldalakra most nem ajánlott kimerészkedni. (Agerpres)

ILYEN CSALÁDOK IS VANNAK. A jászvásári kórház egyik folyosóján, egy hordágyon töltötte a karácsonyt egy 83 esztendős öregúr, mert családja nem volt hajlandó fogadni őt, miután kiengedték a kórházból. Az ügyeletes orvosok és asszisztensek ugyan adtak neki némi ételt, de hivatalosan nem nagyon volt hova befektetni. Az illetékesek szerint korántsem elszigetelt esetről van szó, időnként van rá példa – különösen télen –, hogy az idős embereket a kórházban sorsára hagyják a hozzátartozók. Még a szeretet ünnepén is. Ez a férfi háromszor nősült élete során, és mindegyik házasságából vannak gyerekei, mégsem fogadta be egyik utódja sem. (Főtér)