Oltás és megváltás

Több mint kétszáz kilométernyit repült és fecskendő alakú útvonalat rajzolt ki gépével egy német pilóta vasárnap, e szokatlan gesztussal az aznap megkezdett oltási kampányt kívánta emlékezetessé tenni. Az Európai Unió ugyanis rég nem volt annyira egységes, mint most, december 27-én, amikor tagországaiban elindították a koronavírus elleni oltássorozatot, közösen jelezve, hogy lassan, de biztosan közelítünk a vírus rémuralmának végéhez.

Közel egy éve tart ugyanis a koronavírus diktatórikus rémuralma, korszerűnek vélt világunk egyik napról a másikra ingott meg és állt feje tetejére, megszokott és természetesnek vélt szabadságunk órák alatt elillant. Mindebben mégis az a legfájdalmasabb, hogy az új betegség százezrekkel végzett, olyan fiatalokkal és idősekkel egyaránt, akik, ha nem zúdult volna ránk e kór, ma is élhetnének. Nehezen pótolható más társadalmi, gazdasági veszteség is, ám mindenik eltávozott pótolhatatlan űrt hagyott maga után itt, közvetlen környezetünkben és a világ bármelyik részén.

Legjobb tudásunk szerint eme esélytelennek látszó, sziszifuszi küzdelem végét jelentheti a vírus elleni oltás. Melynek fontosságát nem győzik körvonalazni, hangsúlyozni elismert orvosok, kutatók, tudósok. Noha az orvostudomány, egyáltalán a tudomány számára új jelenség a koronavírus okozta járvány, és még mindig sok az ismeretlen, mindennél fontosabb a hiteles, meggyőző hang. Az elmúlt hónapokban ugyanis nem csupán azzal szembesültünk, hogy íme, napjaink tudománya sem tud egyik percről a másikra megbirkózni minden kihívással, hanem azzal is, hogy zűrzavaros időben ijesztő méretet ölthet az ostobaság is.

Persze, a mindenkori kérdésfeltevés, a bizonyosság igénye mindenkor jogos és fontos, ám az oltást harsányan ellenzők tábora nem éri be kérdésekkel. Nem is válaszokra várnak, hanem erőszakkal hirdetik a maguk vitatható álláspontját, noha ebben a pillanatban a vakcina jelenti az egyedüli esélyt arra, hogy világunk helyrebillenjék. Vasárnap beoltott, elérzékenyült temesvári orvos úgy fogalmazott, számára ez a szérum végre a szabadságot jelenti.

A tudomány – nem csupán a mostani vírus esetében – ugyanis fejlődést, fényt és szabadságot jelent, az ostobaság pedig sötétséget. A remélt és várt oltáshoz kötődő eredmények mögött szinte példátlan tudományos összefogás, kutatók, szakmabéliek évtizedes munkája húzódik, erre legyinteni ugyan lehet, de nem érdemes. És igen, valóban újdonság a mostani, harmadik generációs vakcína, azon belül is az mRNS-alapú oltás, ám a nukleinsav-alapú vakcinák előretörését a molekuláris biológia és a nanomedicina elmúlt évtizedben tapasztalt fejlődése tette lehetővé. Ez és más ehhez hasonló, eligazító, jótékony gondolat a Magyar Tudományos Akadémia honlapján olvasható, jó szívvel ajánlható más, közösségi hálón felbukkanó zagyvaság helyett.

Mint mindig, most is érdemes tehát tiszta forrásból meríteni. Eközben az is látható, íme, karácsony után elkezdődött egy másféle megváltás.