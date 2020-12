Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke lapunk megkeresésére elmondta, hogy a múzeum épületegyüttesének felújításától független elképzelésről van szó. Az elképzelés nem új, a szóban forgó – a Szent József római katolikus plébánia és az unitárius templom közötti, részben Sepsiszentgyörgy, részben a megyei önkormányzat tulajdonában lévő – terület és a rajta álló épületek hasznosítását már régebb tervezte a megyei önkormányzat, abból kiindulva, hogy közvetlenül a múzeum szomszédságában van, és ezért megfelelne annak bővítésére is, ami által megoldódna az a gond is, hogy az intézmény kinőtte a meglévő épületet. A nagyváradi tervezővállalat által összeállított előtanulmányok szerint a területen két épület kapna helyet, egyikben az intézmény adminisztratív részlege működne, a másikban pedig kávézó és szuvenírbolt, de látványraktárt is kialakítanának. Emellett parkoló, sétányok és zöldövezet szerepel még az előzetes tervekben. Henning László ugyanakkor hozzátette: a beruházást, melynek értéke a jelen számítások szerint meghaladja a 18 millió lejt, mindenképp külső források segítségével szándékoznak megvalósítani. Már próbálkoztak egyes országos programokba bevinni, de nem jártak sikerrel, az elkövetkező időszakban az lesz az egyik feladat, hogy megtalálják a finanszírozási lehetőséget. Ezen túl hátravan még a tervezési és a kivitelezési közbeszerzés is.

Ami a Székely Nemzeti Múzeum fő- és melléképületeinek felújítását, bővítését illeti, Henning László elmondta, hogy az előzetes tűzvédelmi jóváhagyásra várnak, a többi engedélyt már sikerült beszerezni. Úgy számítják, hogy a kivitelező – a sepsiszentgyörgyi Bau­meister Kft. – várhatóan áprilisban, de legkésőbb májusban nekiláthat a munkálatoknak. A vállalat képviselői szerint másfél év alatt el tudják végezni a feladatokat. Mint arról beszámoltunk, a Székely Nemzeti Múzeum épületegyüttesének felújítására a megyei önkormányzatnak uniós forrásokat sikerült elnyernie, 2017-ben alá is írták a támogatási szerződést, de utána csak ötödik nekifutásra került kivitelező, az első négy közbeszerzési versenytárgyaláson nem volt jelentkező. A tervezési-kivitelezési szerződést végül tavaly júliusban írták alá a Baumeister Kft. és a K&K tervezőirodával, amelyek társulásban nyerték meg a versenytárgyalást. Az aláírás alkalmával elhangzott, hogy (az akkori számítások szerint) a munkálat összértéke megközelítőleg 22 millió lej, ebből a megyei önkormányzat önrésze és az el nem számolható költségek közel ötmillió lejt tettek ki, a többit a Regionális Operatív Programból folyósítják. Henning László tegnap lapunkat arról tájékoztatta, hogy a jelzett összegek a kivitelezés során, egyebek mellett jogszabályváltozások miatt még módosulhatnak. Az intézményt idén január elsejétől zárták be hivatalosan, miután az ősz folyamán kiürítették a főépületet. A beruházást egyébként elszámolásokkal együtt 2023-ig kell megvalósítani a finanszírozási szerződés értelmében.