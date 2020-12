Demeter Ferenc lapunknak elmondta: a községi képviselő-testület tagjaival közösen döntöttek a közösségi tér kialakításáról. Eredetileg egy futballcsapat létrehozásában gondolkodtak, de sajnos erre nincs anyagi keretük, túl megterhelő lenne a község számára a fenntartása, és ezzel tudomása szerint az egész Olt mente így van, pedig igény lenne rá. Miután erről az elképzelésről egyelőre le kellett mondaniuk, úgy döntöttek, nem szeretnék felszámolni a labdarúgópályát, és amíg lehetőségük nyílik a csapatot megalapítani, addig is a területet hasznosítsák másként, közösségi teret hozva létre. Ennek egyik eleme egy játszótér lesz, amely megfelel minden érvényes biztonsági elvárásnak, és amit a kisgyerekektől a kamaszokig mindenki tud használni. A területét ugyanakkor úgy alakítják ki, hogy a nagyszülőknek és az unokáknak is megfelelő hely legyen egy sétára, időtöltésre.

A játszótéren kívül a közösségi tér további létesítményeket is magában foglal, a sportpálya mellett található épületben ifjúsági klubot hoznak létre, emellett egy műfüves kisebb pálya is épül, illetve egy futópályát is kialakítanak. Utóbbi kapcsán Demeter Ferenc elmondta, egyre többen jelzik az önkormányzatnak, hogy igény lenne egy ilyen pályára. „Nem egy nemzetközi versenyek megszervezésére alkalmas pályára kell gondolni, kisebbet, de korszerűt szándékszunk építeni” – tette hozzá. A közösségi tér részeként egy edzőgépekkel felszerelt részt is kialakítanak. A teljes beruházás értéke eléri a 150 ezer eurót. A felsoroltakból 2021-ben játszóteret, valamint műfüves pályát alakítanak ki a saját források mellett a megyei önkormányzat ilyen létesítmények létrehozását támogató programjai segítségével. A játszótér az elsődleges, ennek már elkészültek a tervei és az engedélyeket is minél hamarabb ki akarják váltani, hogy a kivitelező tavasszal, amint az időjárás engedi, neki is lásson. Reményeik szerint legkésőbb májusra elkészülhet. A műfüves pálya a jelenlegi állás szerint júliusra használható lesz. A futópályát már saját erőből alakítanák ki, elviekben ezt is a jövő évben, ami pedig az edzőgépparkot illeti, az mindenképp 2022 utánra marad. Az egykori focipályán ugyanakkor visszaállítják a régi kapukat, mivel ezt sem szeretnék felszámolni.

Kénytelenek több lépésben gondolkodni, mivel 2021-ben két nagy beruházást is el szeretnének indítani, egyrészt a belterületen futó utcák aszfaltozását (mintegy 3,6 kilométer), valamint a szennyvízelvezető hálózat kiépítését a település egy kisebb részén, ahol eddig nem sikerült. Ezekre mindenképp külső forrásokra lesz szükségük, remélik Kovászna Megye Tanácsa támogatja, illetve kormánypénzt is tudnak szerezni, mivel nagy összegekről van szó, csak a szennyvízelvezető-hálózat bővítési munkálatainak ára nagyjából felét teszi ki a község éves költségvetésének. A tervek megvannak, most forrásokat kell keressenek, majd következhet a kivitelezési közbeszerzés. Csatlakoztak továbbá a megyei önkormányzat által kezdeményezett, az ivóvízhálózat korszerűsítését, bővítését célzó nagy értékű projekthez is. Demeter Ferenc szerint, ha ezt a három nagy beruházást sikerül 2024-ben lezártnak tekinteni, elégedetten dőlhet hátra.