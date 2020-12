Szebb karácsony hetven családban

A szervezet immár hagyományos karácsonyi adomány- és ajándékgyűjtéséhez idén is csatlakozott Molnár Enikő táncoktató, s bár ezúttal elmaradt a korábbi évek népszerű moderntánc-bemutatója – a Tanulók Háza és a Love to Dance Egyesület szervezésében –, ahol a belépő édesség vagy élelmiszer volt a rászorulók javára, a felajánlások így is összegyűltek a közösségi médiában népszerűsített felhívás révén. Az Életmentő Kupakok Egyesület ugyanakkor karácsonyi tombolát is szervezett, a befolyt összeg egy részét egy beteg, szovátai kisfiú gyógyulásához ajánlották fel, és több mint négyezer lejből nehéz helyzetben lévő, sokgyermekes családok számára vásároltak többek közt létfontosságú élelmiszert.

Bács Emese egyesületi elnök szerint a felhívásuk révén gyermekek számára összegyűjtött ajándékdobozok mellé igyekeztek a családoknak hasznos dolgokat vinni: alapélelmiszerek, hús- és zöldségkonzervek mellett higiéniai termékeket, de mosó- és mosogatószert is, sokféle édességet és szaloncukrot, és került a csomagokba narancs, illetve krumpli is.

Maksán, Csernátonban, Kézdivásárhelyen, Kézdiszentkereszten, Szépmezőn, Sepsibodokon, Zalánban, Málnáson, Sepsisbükszádon, Nagybacon­ban, Magyarhermányban, Bardocon, Bibarcfalván és Vargyason összesen 65 családot támogattak, Maros megyében ötöt, s jutott a felajánlásokból gyimesi rászorulók otthonaiba is. Tucatnyi idős, egyedül élő kisnyugdíjast is felkerestek, akiknek élelmiszert, krumplit, tisztálkodáshoz szükséges termékeket ajándékoztak.