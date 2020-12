A jogszabály – amely a háború, háborús helyzet, rendkívüli állapot és veszélyhelyzet idejére vonatkozó állambiztonsági törvény címet viseli – több mindenben kibővíti a kormány jogköreit, elsősorban lehetővé teszi, hogy a kormány akár többször is meghosszabbítsa a veszélyhelyzetet, amely a korábbi jogállapot szerint legfeljebb 90 napra volt elrendelhető. A jogszabály azzal is számol, hogy az állam veszélyhelyzet idején az eddiginél nagyobb mértékben korlátozhatja az alapvető emberi jogokat, köztük a mozgásszabadságot és a magánélethez való jogot is. Az alkotmánytörvényről – amelyet a kormány már három hete jóváhagyott – gyorsított eljárásban döntöttek.

A jogszabályt hevesen ellenezte az ellenzék, de jogi szakértők bírálatát is kiváltotta. Bírálói leginkább azt kifogásolták, hogy annak alapján a kormány a végtelenségig meghosszabbíthatja a veszélyhelyzetet, illetve azt, hogy a kormány bármilyen mértékben és formában kibővítheti a lakosságra vonatkozó mozgáskorlátozásokat, és kényszertartózkodást írhat elő. Az alkotmánytörvény – amelynek elfogadásához háromötödös többségre volt szükség a 150 fős pozsonyi parlamentben – 91 igen, illetve 1 nem voksot kapott, az összes ellenzéki, illetve párton kívüli képviselő tartózkodott a szavazástól.

A törvény elfogadása korábban kétszer már meghiúsult, mivel az egyébként alkotmányozó többséggel rendelkező centrista-liberális szlovák kormánykoalíciónak – részben a karanténintézkedések miatt – ehhez nem volt jelen elég képviselője a parlamenti ülésen. A helyzetre a Közegészségügyi Hivatal tegnap hatályba lépett rendelete szolgáltatott megoldást, az ugyanis lehetővé tette a koronavírusteszten pozitívnak bizonyult kormánytagok és parlamenti képviselők munkába járását, akárcsak az államfőét, ha ő is elkapná a fertőzést.

A rendelettel összefüggésben a legnagyobb szlovák ellenzéki párt vezetője, Robert Fico színtiszta fasizmusnak nevezte a Matovič-kormány tevékenységét.

Ha az alkotmánytörvényt a kormánykoalíció nem tudta volna jóváhagyni a törvényhozásban, akkor december 29-én lejárt volna az októberben bevezetett veszélyhelyzet, és így több korlátozó intézkedés – köztük a december 19-től bevezetett kijárási tilalom is – hatályát vesztette volna.