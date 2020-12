Ellehetetlenített korcsolyázás Kovásznán

Nem csak az időjárás, a csendőrség is akadályozza a korcsolyázást Kovásznán. Ezen a télen egyetlenegy napon – az elmúlt vasárnap – élvezhették a korcsolyázás örömeit a kovásznaiak és a városban üdülő vendégek. Az évszakhoz képest magas hőmérséklet miatt jelenleg nem tudnak kellő minőségű jeget előállítani, ezen kívül a járvány miatti megszorítások is korlátozzák a korcsolyázást a Lőrincz Zsigmond Sípálya melletti szabadtéri műjégpályán – tudtuk meg Gyerő József polgármestertől.

A hűtőberendezéseket már korábban beüzemelték, adott az öltöző, a személyzet készenlétben áll, de a tavaszi meleg miatt nem tudnak a korcsolyázásnak megfelelő jeget előállítani. Múlt vasárnap fogadták a korcsolyázókat, de másnapra megolvadt a pálya. Pedig sokan kimentek a korcsolyapályára, jó volt a hangulat, kikapcsolódhattak az emberek – mondta a polgármester.

Aztán a csendőrök is közbeléptek. Bejelentették, hogy az érvényben lévő rendelkezések szerint egyszerre csak tíz személy tartózkodhat a jégen. Hogy van ez? – tette fel a kérdést Gyerő. A beltéri korcsolyapályákon – Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen is – sokkal nagyobb számban korcsolyázhatnak, Kovásznán, ahol a műjégpálya egészséges környezetben, jó levegőn, a fenyőerdő aljában található, drasztikusan korlátozzák a létszámot – mondta méltatlankodva a polgármester. A városvezetés mindent megtesz, hogy eleget tegyen a lakosság és a fürdővendégek igényének, de ellehetetlenítik minden törekvésüket. Ha működtetik a jégpályát, korlátozásokba ütköznek. Ha nem működtetik, magukra haragítják a várost. A lakosságnak fontos lenne, ha legalább a korcsolyázás idejére kiszabadulhatnának a négy fal közül, de ezt sem lehet – értékelte a lehetetlen helyzetet Gyerő József.

Ha csak tíz személy lehet a jégen, hogyan lehet megszabni, kik a kiváltságosak? Bejelentkezéshez kell kötni? Sorban kell állniuk a sportolni vágyóknak? – folytatta a kérdéseket a polgármester. Választ is adott: akárhogy próbálják rendezni az ügyet, csak cirkusz lesz belőle. A költségek – energia, személyzet – szempontjából sem mindegy az, hogy tízen vagy sokkal többen lehetnek a jégen – fűzte hozzá. Sok az érthetetlen döntés, ennek ellenére a polgármesteri hivatal keresi a megoldást, hogy egyszerre tíz személynél többen is lehessenek a jégen – magyarázta Gyerő József. Kovászna nem az egyetlen város, ahol szigorúan korlátozták a kültéri korcsolyapályák használatát. Suceaván ugyanez a helyzet. A város pályáján egyszerre tízen, az egyik bevásárlóközpont műjegén tömegesen is lehet korcsolyázni – jegyezte meg a polgármester.

A csendőrség a maga részéről komolyan vette a korlátozás betartatását. Kedden jártunk a jégpályánál, amely kongott az ürességtől, a kapu is be volt zárva, ettől függetlenül a sípálya parkolójában egy csendőrautó állomásozott, a benne ülők a korcsolyapályát figyelték.