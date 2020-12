Következő írásunk

Kosárlabda. A spanyol élvonalban szereplő Ciudad De La Laguna Tenerife csapatához igazolt Raksányi Krisztina, a magyar női kosárlabda-válogatott csapatkapitánya. A 29 éves játékos októberben – három hónap után – távozott a francia első ligás Tarbes-tól, új klubját pedig most az őt képviselő ügynökség jelentette be a közösségi oldalán. Raksányi az idény végéig szóló szerződést kötött a spanyol egyesülettel, amely jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban és az Európa Kupában is érdekelt.