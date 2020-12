A demokrata párti többségű amerikai képviselőház nagy többséggel elfogadta a Donald Trump leköszönő elnök követelésének is eleget tevő javaslatot, amellyel hatszázról kétezer dollárra nő az összeg, amelyet a gazdaságélénkítő elképzelések jegyében közvetlenül megkap minden egyes amerikai állampolgár a koronavírus-járvány okozta terhek enyhítésére. Most a republikánus többségű szenátuson a sor, hogy ítéletet mondjon a kérdésben, és egyáltalán nem biztos, hogy Trump párttársai támogatni fogják a további jelentős eladósodáshoz vezető csomagot.

Az előzményekhez tartozik, hogy a republikánus és demokrata párti kongresszusi képviselők hónapokon át tartó nehéz tárgyalások után jutottak megállapodásra a mintegy 2300 milliárd dolláros csomagtervezetről, amelyben 892 milliárd dollárt különítettek el a koronavírus-járvány hatásait ellensúlyozó gazdaságélénkítő intézkedésekre. Ezzel a büdzsével finanszírozzák az amerikai kormányzat működését a jövő szeptember 30-án véget érő pénzügyi évben. A kormány részt vett az 5500 oldalas tervezet megalkotásában, és a törvényt már nagy többséggel elfogadta a törvényhozás mindkét háza, Trump mégis halogatta a büdzsé törvénybe iktatását. A múlt kedden még azzal fenyegetőzött, hogy nem írja alá.

Trump néhány nap halogatás után mégis aláírta a kormányzati intézmények 2021-es finanszírozásáról szóló, jelentős gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó törvényt, elhárítva ezzel a kormányzat év végi részleges leállásának veszélyét. A szövetségi kormányzat finanszírozása hétfőig volt biztosított, és így, amennyiben a hivatalából január 20-án távozó elnök nem írta volna alá a törvényt, a kormányzati intézmények dolgozóinak milliói kényszerültek volna keddtől fizetés nélküli szabadságra.

Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy a koronavírus-segélyeket az évi 75 ezer dollár alatt kereső személyek fogják megkapni. Az intézkedéstől nem csak azt remélik, hogy javít a lakosság jövedelmi helyzetén, hanem azt is, hogy a pénz elkezd forogni az amerikai gazdaságban, és nagy segítséget jelenthet a kisvállalkozások számára is. Mnuchin arról is beszélt, hogy a koronavírus-mentőcsomag részeként kilakoltatási moratóriumot is bevezetnek januárra.