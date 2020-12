Iohannis Moldovában

A román államelnöki hivatal közleménye szerint Iohannis így fejezi ki támogatását az új moldovai államfő iránt, és egyúttal állást is foglal a szomszédos állam európai irányultsága, illetve a Romániával ápolt különleges viszony megszilárdítása mellett. Maia Sanduval közös sajtónyilatkozatában a román elnök elmondta: a moldovai állampolgárok a demokratikus reformok végrehajtására adták voksukat, ami világos jelzés arra vonatkozóan, hogy meglátásuk szerint milyen irányt kell követnie országuknak. Kifejezte reményét, hogy valamennyi politikai erő megérti ezt az egyértelmű jelzést, és Románia támogatásáról biztosította a Moldovai Köztársaságot az Európai Unióval kötött társulási megállapodásba foglalt reformok végrehajtásában. Bejelentette, hogy újabb kiegészítő egyezményt írnak alá ahhoz a kétoldalú megállapodáshoz, amely a Moldovai Köztársaságnak megítélt, 100 millió eurós vissza nem térítendő támogatásról szól, és azt is közölte, hogy Románia 200 ezer adag koronavírus elleni vakcinát és a romániai szakemberek segítségét ajánlja fel Moldovának, a koronavírusos betegek ellátásához szükséges gyógyszerek, orvosi és védőfelszerelések további folyósítása mellett. A moldovai gazdákat 6000 tonna gázolajjal támogatják, a civil társadalom és sajtófüggetlenség erősítését pedig 250 ezer euróval.

Maia Sandu nyilatkozatában rámutatott: országa végre kilép a teljes politikai elszigeteltségből, ismét felveszi a kapcsolatot Európával, szomszédaival és stratégiai partnereivel, és mostantól új fejezet kezdődik a Romániával való együttműködése történetében is, amely mindkét ország állampolgárainak a javát fogja szolgálni. Köszönetet mondott Romániának a Moldovai Köztársaság fejlődésében játszott szerepéért, a moldovai gyerekeknek és fiataloknak nyújtott ösztöndíjakért, a koronavírus-járvány alatt nyújtott segítségért, több óvoda és kulturális létesítmény felújításáért. Hangsúlyozta: Románia a Moldovai Köztársaság legjelentősebb kereskedelmi partnere, és a román beruházások is nagymértékben hozzájárultak országa fejlődéséhez. A Románia által felajánlott vakcinákat elsősorban az egészségügyi dolgozók beoltására használják majd – tette hozzá. A két államfő egy közös nyilatkozatot is aláírt a kétoldalú stratégiai partnerség megerősítéséről abból az alkalomból, hogy tíz éve született meg a Moldovai Köztársaság európai integrációját segítő egyezmény.