A frissen hivatalba lépett környezetvédelmi miniszter Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a Speciális Távközlési Szolgálat (STS) székhelyén találkozott az Országos Erdőgazdálkodási Hivatal (RNP) képviselőivel, akikkel közösen áttekintették SUMAL-t. A találkozó során elmondta a fejlesztéssel foglalkozó csapatnak, hogy a 2021. február 1-jei végső határidőt feltétlenül tartani kell. Tánczos beszámolt arról is, hogy miután az elmúlt napokban Bukarest egyes részein több alkalommal is a levegő minőségének romlását mérték, hétfőn videókonferenciát hívott össze, amelyen arra kérte a levegőminőséget figyelő és ellenőrző intézményeket, hogy folyamatos monitorizálásra és szükség esetén gyors beavatkozásra

fókuszáljanak. (Maszol)

CICOMÁRA MENT A PÉNZ. A bukaresti főpolgármesteri hivatal és az alárendeltségébe tartozó cégek az elmúlt négy évben – amikor a szociáldemokrata Gabriela Firea volt a főpolgármester – többet költöttek a város díszítsére, mint a távfűtési rendszer javítására. Miközben díszkivilágításra, koncertekre és fesztiválokra 74 millió euró ment el, a távfűtés karbantartására alig 15 millió euró jutott, a fűtésért és meleg vízért kifizetett szubvenció összege pedig 784 millió euró. Mindez azért érdekes, mert Bukarestben – az elavult, elhanyagolt távfűtés összeomlása miatt – egész lakónegyedek maradtak fűtés és meleg víz nélkül idén, és ez még az átlagosnál jóval melegebb őszi-téli időjárás dacára is nehézségeket okoz. A most nyilvánosságra került adatokat Gabriela Firea rosszindulatúnak és irrelevánsnak tartja. (G4Media)

BRASSÓIG LEGYEN AUTÓPÁLYA. Az észak-erdélyi autópálya befejezését is sürgetőnek tartja Cseke Attila fejlesztési miniszter, aki szerint egészen Brassóig meg kell építeni a sztrádát. Óriási késésben van ezzel Románia, hiszen már 2012-ben át kellett volna adni – emlékeztetett. Hozzátette: bízik abban, hogy az új közlekedési miniszter, Cătălin Drulă folytatni fogja azt, ami az elmúlt évben jól ment

az autópályákkal kapcsolatosan. (Hotnews)

ISKOLÁS FIA PERELTE BE A KÉPVISELŐT. Bírósági határozat kötelezi Csép Éva Andrea RMDSZ-képviselőt arra, hogy nettó havi jövedelmének egyhatodát a fiának adja, és ezen kívül az ezerlejes perköltséget is fizetnie kell. A nem mindennapi pert a politikus alig 18 éves, egy marosvásárhelyi művészeti líceumban tanuló fia indította, miután egy vita során az édesanyja azt mondta, hogy nem akar neki több pénzt adni. A vitáról egyébként egyikük sem árult el részleteket a bíróságon, az anya mindössze annyit jegyzett meg, hogy felelős szülőként próbálta a pénzzel való felelős bánásmódra, az iskola, az órák, a jelenlét és a jegyek iránti felelősségre nevelni gyermekét, és mindezek megtárgyalására személyes találkozót kért – tudatja a bíróságok portálja. Az ítélet kimondja, hogy Csép Éva Andrea – aki képviselőként havi 11 194 lejt keres, emellett pedig havi 40–50 ezer lejes jövedelme van más forrásokból – köteles a fiát eltartani tanulmányainak befejezéséig, de 26 éves koránál nem tovább. A második mandátumát kezdő képviselő a parlament munkaügyi és szociális védelmi bizottságának alelnöke, és a női esélyegyenőséggel foglalkozó bizottságnak is tagja, az RMDSZ nőszervezetében pedig a szociális és családjogi ügyekért felel. (Ziare.com)