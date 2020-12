Magyar alpolgármester Nagybányán

A magyar alpolgármesterre a gyűlésen jelen lévő 14 tanácstagból 13-an szavaztak, egy tanácstag pedig tartózkodott. Pap Zsolt István – aki a városi kertészet és zöldövezetek mellett a stratégiai fejlesztésekért is felel – fontos előrelépésnek tartja, hogy a magyarok által alig tíz százalékban lakott Nagybánya mégis megtartja az RMDSZ-es alpolgármesteri tisztséget, és azt is fontosnak érzi, hogy a magyarok is hozzátegyenek a város fejlesztéséhez. Hozzátette: ő maga főként a Zöld Nagybánya projekt megvalósulásához tud majd hozzájárulni.