Új csapat, régi szokások?

Legalább pár hónapnak el kell telnie ahhoz, hogy az új kormányról érdemben véleményt alkothassunk, az új kabinet összetételét, a miniszterek névsorát és önéletrajzát tanulmányozva azonban pár következtetést talán mégsem túl korai megkockáztatni. Az például már most egyértelmű, hogy a Cîțu-kormány azért nem nagyon említhető egy napon a korábbi szocialista kabinetekkel, amelyeknél az elsődleges és mindent felülíró szempont a Liviu Dragnea pártelnökhöz való lojalitás volt.

Meglátszik ez már a miniszterelnök személyén is: Florin Cîțu jól képzett és tapasztalattal rendelkező közgazdász, aki a magánszférában is dolgozott és helytállt. Mégiscsak más ajánlólevelekkel érkezik tehát, mint a megélhetési politikusnak számító Mihai Tudose vagy Viorica Dăncilă, de nyugodtan ide sorolhatjuk akár elődjét, a liberálisok pártelnökét, Ludovic Orbant is.

Aztán az is látszik az új csapaton, hogy koalíciós kormányról van szó, annak minden előnyével és hátrányával együtt. A legnagyobb hátrányt nyilván a lehetséges konfliktusok jelentik, és e szempontból sem az elmúlt 30 év tapasztalatai, sem a koalícióban részt vevő pártok eddig ismert viselkedéskultúrája nem túl biztató. Szinte borítékolható, hogy a liberálisok és az USR–PLUS Szövetség előbb-utóbb egymásnak esik majd, alapvetően ugyanis mindkét alakulat nagyjából ugyanazt a szavazótábort szeretné magáénak tudni.

Előnye viszont a koalíciós felállásnak, hogy a kormány összetételében nem egyetlen párt szelekciós kritériumai érvényesültek, hanem más-más szempontok. Az RMDSZ a maga három miniszterével nem kockáztatott. A súlyos minisztériumnak tartott fejlesztési tárca élére a kormányzati tapasztalattal már rendelkező Cseke Attilát jelölte, de Tánczos Barna környezetvédelemhez történt jelölése sem vet fel különösebb aggályokat, Novák Károly Eduárd paralimpiai bajnok kinevezése sportminiszternek pedig egyenesen telitalálat. Az USR–PLUS is igyekezett a rendelkezésére álló legjobb szakembereit nevezni a kormányba, elismerés övezi például Vlad Voiculescu jelölését az egészségügyi tárca élére, de ígéretesnek tűnik, bár kissé kockázatos Cătălin Drulă kinevezése a szállítási tárca vezetésére. Ugyan a liberálisokhoz tartozik a külügyi és a védelmi minisztérium, de mind Bogdan Aurescu, mind Nicolae Ciucă lényegében Klaus Iohannis államelnök embere, ami azt jelzi, a Cotroceni-palotában nem könnyen mondanak le a stratégiainak számító ágazatok irányításáról.

Az új kormány gyenge pontjai viszont éppen a liberális vezetésű minisztériumok. Szemmel láthatóan itt nem a szakértelem volt a fő szempont, hanem a párton belüli erőviszonyok alapján néhány emberüknek tisztséget adtak. Így került Raluca Turcan a munkaügy élére, az eddig az európai ügyekkel foglalkozó Lucian Bode a belügyet irányítja majd, a legfelháborítóbb azonban, hogy a Ponta-kormány volt miniszterét, a liberálisokhoz nemrég átült Sorin Câmpeanut a tanügyminiszteri tisztséggel jutalmazták árulásáért.

Olyan gesztus ez, amely nemcsak arról árulkodik, hogy a liberálisok sokadlagos problémának tekintik az oktatást, de arról is, hogy a részben új csapat összeállítása során sem tudták mellőzni a régi rossz szokásokat.