A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház közel kilencszáz alkalmazottjából tegnapig 112-en iratkoztak oltásra, többségük már meg is kezdte a regisztrálást az immunizációs stratégia részeként országosan létrehozott internetes platformon (vonatkozó részletek a vaccinare-covid.gov.ro honlapon). András-Nagy Róbert kórházmenedzser lapunk érdeklődésére elmondta: igaz, hogy az alkalmazottak számához viszonyítva kevés az oltásra jelentkező, de az okok nagyon összetettek. Sokan nemrég estek át a vírusfertőzésen, egyeseknek olyan betegsége van, ami miatt ellenjavallott a védőoltás, a várandósak, szoptatós anyukák kiesnek a jogosultak köréből, és az is közrejátszik, hogy az utóbbi években sok fiatal orvos és asszisztens került a megyei kórházhoz, akik koruknál fogva nem érzik annyira veszélyeztetettnek magukat, ezért nem kérik az oltást. Most már tudjuk, hogy a Pfizer/BioNTech-vakcináról van szó, mindenki ennek ismeretében döntheti el, hogy beoltatja-e magát – mondotta a kórházmenedzser.

Ágoston László megyei közegészségügyi igazgató úgy véli, készen állnak arra, hogy fogadják az első körben kedvezményezettek részére érkező oltóanyag-mennyiséget, amit valószínűleg megosztanak Hargita megyével, mert 975 adagot tartalmaznak a csomagok, és Háromszéken ötszáznál kevesebben iratkoztak fel eddig. A fiolák öt személyre elegendő oltóanyagot tartalmaznak, ezért nagyon fontos a pontos szervezés, hogy minél kevesebb vesszen kárba – mondotta. Az igazgató leszögezte, ha kiolvad a vakcina mínusz 80 Celsius-fokról, ahogyan a brassói regionális elosztó központban tárolják az országba érkezés után, egy-két napon belül fel kell használni.

A január 4-én kezdődő oltási akció első körében csak az egészségügyben dolgozók és a szociális gondozók jogosultak a koronavírus elleni védőoltásra, a második szakaszban a veszélyeztetett személyek és a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók jelentkezhetnek, a harmadik rendbe tartozik a lakosság minden más kategóriája – közölte az oltási kampányt koordináló országos bizottság. Nincs értelme tehát a családorvosokat rohamozni feliratkozás miatt, egyelőre még a saját regisztrációjuk is nehezen megy, mert az erre a célra létrehozott internetes platform nagyon leterhelt, országosan több ezer egészségügyi alkalmazott kíván egy-két nap alatt bejelentkezni – szögezte le Ágoston László. Ezt dr. Lucia Șereș, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke is megerősítette, aki szerint sokkal egyszerűbb programot kellene létrehozni a célra, mert amikor megkezdődik a lakossági regisztráció, aminek lebonyolítását elsősorban a családorvosoktól várják, lehetetlenség naponta órákat azzal tölteniük, hogy feltöltsék a páciensek kérését a rendszerbe. Ha pedig így lesz, a betegellátás érzi kárát – mondotta.

A koronavírus elleni védőoltás érkezésére és felhasználására Háromszék felkészült, az igénylőkön múlik, hogy mennyire tartják be a jelentkezési határidőket, mert nem lehet szotyogtatva rendelni néhány adag vakcinát, amit egy alkalommal leszállítanak, azt fel is kell használni – szögezte le a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője.