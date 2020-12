Okoseszköz nagycsaládosoknak

A helyi tanács döntése értelmében egy család annyi számítástechnikai eszközre kaphat támogatást, ahány iskolás gyermek részesül távoktatásban. A pályázat a legalább három gyermekkel és nagycsaládos kártyával rendelkező családoknak szól, pályázni csak az online oktatás ideje alatt lehet. Az iratcsomó összeállításánál a városháza honlapján is elérhető típuskérvény mellé egy nyilatkozatot is csatolni kell, amely igazolja, hogy az illető diák nem kapott máshonnan eszközbeszerzési támogatást, és részt vesz a távoktatásban. A fejenként 1500 lejes támogatást az eszközvásárlás után téríti meg az önkormányzat, tehát az egyik szülő nevét és személyi számát tartalmazó számlát is be kell nyújtani; ha drágább gépet választanak, a különbözetet a családnak kell fizetnie. A támogatást nem lehet összevonni, ha három eszközre kérik, hármat kell vásárolni.