Ötvenezer fertőzött Nagy-Britanniában

Az előző csúcsot hétfőn mérték 41 385 új esettel. A tegnapi adat hirtelen megugrásához azonban az is hozzájárult, hogy több brit országrészből a karácsonyi időszakban nem vagy csak részlegesen érkeztek adatok, és ezek most kerültek be a napi összesítésbe. Az új adatsor szerint a tegnap zárult egy hétben 272 551 koronavírus-fertőzést szűrtek ki tesztekkel. Március eleje óta 71 567-en haltak meg Nagy-Britanniában COVID-19 betegségben. Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a BBC televíziónak nemrégiben elmondta: ha a lakosság különösen veszélyeztetett csoportjai nagyon nagy számban megkapják a koronavírus-oltást, a COVID-19 betegség okozta halálozások és a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-betegek száma akár 99 százalékkal is csökkenthető.