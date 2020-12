Torzítanak a statisztikák, csalóka az esetszám-csökkenés

24 822 teszt elvégzése után 4875 új koronavírus-fertőzést jelentettek az elmúlt 24 órában, 238-cal többet, mint kedden, amikor 580-nal kevesebb tesztet végeztek. Csökkent viszont a kórházban levők száma – 9628-ról 9512-re –, a súlyos eseteké– jelenleg 1149 Covid-19-cel diagnosztizált beteget ápolnak intenzív osztályon, 13-mal kevesebbet, mint az előző napon –, és az elhunytaké is, a december 30-ai összesítés 127 áldozatot említ (kedden 135 volt), háromszéki is van köztük.

Megyénkben ismét több, 45 új fertőzést igazoltak, ezzel a járvány kezdetétől nyilvántartásba vett koronavírusos esetek száma 5001-re emelkedett, a kéthetes fertőzöttségi mutatónk pedig 0,83 ezrelékre. Országszinten az ismert fertőzések száma 627 941, az elhunytaké 15 596, a gyógyultnak nyilvánított személyeké pedig 554 056. Jelenleg 32 969 igazoltan fertőzött személy tartózkodik házi, 9207 pedig intézményes elkülönítésben, karanténban pedig ismét ötvenezernél többen.

A hivatalos statisztikák ugyan csökkenő trendet mutatnak, ám nem fedik teljes egészében a valóságot, mert az utóbbi időben egyre többen végeznek gyorsteszteket önmagukon, otthon, és ezeknek az eseteknek a többsége nem kerül be a nyilvántartásba – figyelmeztetett a bukaresti Marius Nasta kórház menedzsere. Beatrice Mahler elmondta: az általa vezetett intézményben nem érződik a járvány enyhülése, minden ágy foglalt, még létszámon felül is kénytelenek voltak betegeket fogadni. Az orvosnő – aki már megkapta az első adag oltást a koronavírus ellen – úgy véli, hogy Romániában is lesz harmadik hulláma a járványnak, és erre fel kell készülni.

A december 27-én rajtoló oltási kampány egyébként folytatódik: eddig 140 ezer adag vakcina érkezett Romániába, és az első három napon – az oltási stratégia előírásai szerint – 2778 egészségügyi alkalmazott (orvosok, asszisztensek, ápolók) kapták meg a Pfizer Biontech oltást. Mellékhatásokat összesen hét esetben jeleztek, mindegyik enyhe: ketten az injekció helyén észleltek fájdalmat, ketten hőemelkedést éreztek, hárman pedig bőrkiütést kaptak.