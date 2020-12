Elhalálozás

Megrendülten, de Isten akaratát elfogadva közöljük, hogy drága édesanyánk,

GÁSPÁR LENKE

földi pályafutása véget ért.

Jóllehet szülőföldjétől, szeretett Zágonjától és Sepsiszentgyörgytől távol szakadt, de élő hite, gyakorló anyai szeretete a távolból is összekötötte övéit a szeretet szálaival. Ajándékként élte meg életét családjában és hivatásában egyaránt. Mindig jelen volt, ahová Isten küldte, s így tudta szeretetét és gondoskodását kiterjeszteni másokra is. Otthona, háza ajtaja mindig nyitva állt a rászorulók előtt, mert ezt tanulta gondviselő Atyjától, mint hitét mélyen megélő keresztény. Karácsonyi ajándékként megélt életét, melyről mindig csodaként beszélt, békében és megnyugvással tette le Isten kezébe, éppen karácsonykor a merani kórházban, Dél-Tirolban. „De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!” (Zsolt 73, 23–26) Hisszük azt, hogy Atyánk befogadta hajlékába, s ebben a hitben búcsúzunk tőle a viszontlátás reményében.

Gyermekeik és családjuk

4320047

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a torjai születésű kézdivásárhelyi

özv. PÁLL ZSOLTNÉ

SZÉKELY MÁRIA MAGDOLNA

szerető szívé életének 81., özvegységének 7. hónapjában 2020. december 29-én megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2020. december 31-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi régi református ravatalozóházból a helyi temetőben.

A gyászoló család

1284

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, testvér, keresztmama, anyós, anyatárs, az árkosi születésű

KURTA ETELKA

(szül. GYULAI)

életének 63. évében hosszú, súlyos betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2020. december 31-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4320037

Részvét

A sepsiszentgyörgyi egykori 2-es számú Líceum 1966-ban végzett véndiákjai fájó szívvel búcsúznak volt osztálytársnőjüktől, ADORJÁNI-SZABÓ JUDIT MÁRTÁTÓL, és osztoznak a gyászoló család fájdalmában.

4320052

Megemlékezés

„A szeretet az egyetlen, ami időn és téren átível.” Az új év első napján szeretettel emlékezünk VERES VILMÁRA (szül. RÁDULY) halálának 4., valamint férjére,

VERES GYULÁRA halálának 3. évfordulóján.

Fiaik: Laci és Barni

1116215

Hiányukat mindennap érezve emléküket szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyánkra, nagymamánkra, SZŐCS ANTÓNIA ANÁRA halálának 6., valamint édesapánkra, nagytatánkra,

id. SZŐCS GYÖRGYRE halálának 3. hónapjában. Emlékük szívünkben örökké élni fog. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4526/b

Fájó szívvel emlékezünk a kisborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi

ifj. SZÁSZ GÁBORRA halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Csak az hal meg, akit elfelednek.

Szerettei

1116214

Kegyelettel emlékezünk id. BARTÓK GERGELYRE halálának 10. évfordulóján.

Szerettei

4319950

Fájó szívvel emlékezünk a brassói KISS JÓZSEFRE halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4320013

„A szeretett személy távozása nemcsak a saját elmúlásunkra világít rá, de eltávozik vele egy részünk is, magunkból és elveszítünk valamit.” Kegyelettel emlékezünk VÁNTSA DEZSŐ ref. lelkipásztorra és nejére, VÁNTSA DEZSŐNÉ

ANTALFY MÁRIÁRA

haláluk 4., illetve 7. évfordulóján, valamint GERENDI LŐRINCRE halálának 12. évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4320018

Múlik az idő, a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, ami szívünkben maradt. Fájó szívvel emlékezünk a szentkatolnai

UNGUREÁN ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4320028

Szomorú szívvel és örök fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre,

KOCSIS TIBOR SZILAMÉRRA, akit a kegyetlen sors fiatalon elragadott. Hiába múlt el tíz szomorú év, a bánat és a fájdalom örökké megmarad. Emléke legyen áldott, nyugalma békés.

Szerettei

4320041

Kegyelettel emlékezünk a kökösi NAGY MÓZESRE halálának 16. évfordulóján.

Szerettei

4320048

Örök hiányát érezve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni

TÖRÖK ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4320036

Minden évben eljön a nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Örök hiányát érezve, jóságát és szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a drága jó gyermekre és testvérre, a komollói DOMBORA ANDRÁSRA halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos édesanyja, testvére, János és családja

4320044

Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szemerjai PAPP PIROSKÁRA halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Leánya és családja

4320049

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De egy könnycsepp a szemünkben Érted él, / Egy gyertya az asztalon Érted ég. / S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / zívből szeretünk, s nem feledünk Téged! Fájó szívvel emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra, a sepsiszentgyörgyi

DÁVID ROZÁLIÁRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

4320050

„A csillagok ragyogása volt két szemében, / Nap tündöklésénél szebb volt mosolya! / Elindult egy lélek, / Tovább szállt, / Távolra tőlünk, mely nagyon fáj!” Soha el nem múló szeretettel és örök hálával emlékezünk a három éve elhunyt kökösi születésű sepsiszentgyörgyi KEREKES SÁNDORNÉ

ZOÓR HILDÁRA. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

4320056