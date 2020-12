Januárban gazdag és változatos programmal várják színházba a közönséget. Az évet az Amikor telihold ragyog a turkáló felett című produkcióval kezdik, amelyet január 3-án, 5-én, 7-én és 8-án, majd pedig 23-án és 26-án játszanak a színház nagytermében, színpadra épített nézőtér előtt, minden alkalommal 19 órától. Rendező: Radu Afrim. ♦ Martin Crimp A többit már láttad a moziban című kortárs darabját Botos Bálint rendezte, amelyet a nagyszínpadon láthatnak január 14-én, 16-án és 20-án 19 órai kezdettel. ♦ Ny. V. Gogol Kártyások című komédiáját Zakariás Zalán rendezte az elmúlt évadban, és a színház kamaratermében játssza a társulat január 17-én, 19-én, 21-én és 27-én 19 órától. ♦ Pintér Béla A sütemények királynője című darabjából a nyáron készítettek előadást ­Pálffy Tibor rendezésében a múzeumkertben. A felújított elő­adás a nagyteremben lesz látható január 31-én 19 órától.

Januárban Kónya Ütő Bence irányításával sor kerül A Műsor című színházi beszélgetéssorozat online bemutatójára is, mely kettős célból jött létre: egyrészt, hogy a színészeket jobban megismerhesse a közönség, másrészt pedig, hogy a jelenlegi vírushelyzetben valami igazán hiteles, erre a helyzetre adaptált produkciót kínáljanak a nézőknek.

Január 20-án egy újabb elő­adás próbái is elkezdődnek: az Életigen című előadást Kiliti Krisztián rendezi, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős rendező szakos hallgatójának ez lesz az első munkája Sepsiszentgyörgyön.

Ezenkívül január 15-én és 16-án 19 órától az M Studio Mozgásszínház élőben is bemutatja az Andrea Gavriliu által rendezett Param param című előadását, amelyet ezt követően 22-én, 24-én és 30-án is játszanak a Háromszék Táncstúdióban.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES újra benti előadásokon fogadja a közönséget. Rézhúron című előadásukkal január 8-án, pénteken és január 9-én, szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban; január 13-án, szerdán 19 órától Nagyajtán a művelődési házban; január 14-én, csütörtökön 19 órától Nagybaconban a kultúrházban; január 15-én, pénteken 19 órától Vargyason a művelődési házban lépnek fel.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI ma és pénteken zárva tart. Szombaton: 11 órától Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, románul beszélő) és 11.15-től magyarul beszélő, 16.15-től Mulan (amerikai családi kalandfilm, román felirattal), 16.30-tól Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő), 19 órától Ava (amerikai krimi-dráma, magyarul beszélő), 19.15-től Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film, román felirattal; vasárnap: 11 órától Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, románul beszélő; 11.15-től magyarul beszélő), 16.30-tól Ava (amerikai krimi-dráma, román felirattal), 16.45-től Nagypapa-hadművelet (amerikai víg­játék, magyarul beszélő), 19 órától Összetört szívek galériája (amerikai–kanadai romantikus vígjáték, román felirattal), 19.15-től Seveled (magyar romantikus vígjáték, román felirattal).

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 7.30-tól és 18 órától (év végi hálaadás) szentmise, 21 órától virrasztás az altemplomban, amelyet az erdélyi Mária Rádió közvetít, 23.45-től hálaadás az altemplomban; pénteken 10.30-tól és 18 órától szentmise, 22 órától virrasztás az altemplomban, amelyet az erdélyi Mária Rádió közvetít; szombaton 6.30-tól és 18 órától, vasárnap 8.30-tól, 10.30-tól, 12 és 18 órától szentmisék. Az irodaszolgálat rendje: hétfőtől szerdáig 8–13, ma 16–18 óráig.

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK. Sepsiszentgyörgyön a vártemplomban ma 18 órától óévi istentisztelet, január 1-jén 10 órától újévi istentisztelet; Szemerján, a belvárosi, valamint a Gyöngyvirág utcai református templomban ma 18 órától, január 1-jén pedig 11 órától tartanak istentiszteletet.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: EMKE 135, díjátadó ünnepség – Harmadik nekifutásra, a szigorúbb korlátozó intézkedések előtti utolsó pillanatban szervezhette meg a százharmincöt éves Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület idei díjkiosztó gáláját. Az EMKE tizenkét díjat, két életműdíjat, egy díszoklevelet és két tiszteletbeli tagsági címet ítélt oda 2020-ban a hazai kulturális élet jeleseinek, többek között a közszolgálati televízió magyar adása szerkesztőségének. * Táncok a Maros Együttes előadásában.

A korcsolyapálya programja

Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Aréna melletti korcsolyapálya pénteken zárva tart, szombaton és vasárnap 11–13 és 19–21 óráig lehet korcsolyázni. Jegyvásárlás már nyitás előtt fél órával lehetséges. A járványhelyzet miatt korcsolyabérlésre nincs lehetőség. A belépő ára felnőtteknek 9 lej, gyerekeknek 6 lej.

Röviden

KÖZSZÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Multitrans Rt. ma 18 órától szünetelteti a közszállítást Sepsiszentgyörgyön. Csütörtökön nem lesz buszjárat Sugásfürdőre és az Arénához sem. Január 1-jén 13.10-kor indul a 3-as autóbusz Szotyorból, 14 órakor a 2-es, 14.30-kor az 1-es járat. Január 2-án és 3-án lesz sugásfürdői buszjárat (oda 10 és 16 órától, visszafelé 13 és 19 órától), az Arénához az 5-ös járat hétvégi program szerint közlekedik. Honlap: multitrans.ro.

A TEGA január 1-jén nem szállít el hulladékot, az erre a napra esedékes szállítást január 3-án pótolja. Az érintett települések: Bodok, Kökös, Uzonfüzes, Lisznyópatak, Lemhény, Barót, Bácstelek, Bodos, Miklósvár, Torja, Futásfalva, Zabola, Szörcse, Székelytamásfalva, Székelypetőfalva, Nagybacon, Szárazajta, Sepsimagyarós és Sepsiszentgyörgy. Ma a közönségszolgálat 12 óráig működik.Újév után január 4-én nyitnak az irodák. A sepsiszentgyörgyi piac ma a megszokott nyitvatartás szerint üzemel, január 1–3. között zárva tart.

KÖNYVTÁRI PROGRAM. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Sport utcai fiókkönyvtára ma zárva tart. Az új évben az első nyitvatartási nap január 5-e, kedd (9–19 óráig). • A könyvtár január végéig meghosszabbítja a decemberben hirdetett megbocsátási időszakot. Azok az olvasók, akik elfelejtették visszaszolgáltatni határidőre az általuk kikölcsönzött könyveket, késedelmi díj befizetése nélkül adhatják le a kölcsönzőrészlegen, vagy tehetik be a könyvtár előcsarnokában található dobozba.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

KIJÓZANÍTÓ TÚRA. A háromszéki EKE szombaton tartja hagyományos kijózanító túráját a következő útvonalon: Sepsiszentgyörgy, stadion–Ezeréves erdő–Erős-oldal–Honvédkút (újévi köszöntő)–Gyertyános-kút (bográcsgulyás)–Görgő–Sugásfürdő–Sepsiszentgyörgy. Indulás 8 órakor. Kellékek: az időjárásnak megfelelő öltözék, jókedv és bográcsba való. Túravezető: Dukrét Lajos és Vasile Păun. Távolság: 15 km.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Dona (0372 409 392), éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), péntektől a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (0267 313 513); 1-jén 8–12 és 16–20 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057), 2-án az 1918. december 1. úti Adonis (0267 324 903), 3-án a Benedek Elek utcai Farmacom (0367 407 568); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 360 015); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) ma, január 2-án és 3-án 9–12 óráig; a törvényszékkel szembeni Dr. Mester-Nagy fogászati rendelőben (telefon: 0755 786 178) ma 11–13 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.