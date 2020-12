Mikor menekülünk meg a vírustól?

Az idén decemberben a keresztények szokás szerint a Megváltó születésének napját várták, de az egész világ – vallástól függetlenül – egy másik megváltót is várt szívrepesve: a koronavírus elleni védőoltást. Ez utóbbi már hozzánk is beköszöntött, mi is kaptunk első körben tízezret, ami a fél fogunkra (vagy fél karunkra) sem elég, ezért jó lesz még jobban védekezni a járvány ellen és más gyógymódok után is nézni.

Ha minden embernek két oltást kell kapnia, az világszinten nagyjából 15 milliárdot jelentene. Jövőre már 2 milliárdot ígérnek is. A vakcinagyártás a világon a legjobb üzletnek mutatkozik, és ezért nem csoda, hogy Kínától kezdve Oroszországon át Amerikáig mindenki szeretné előállítani. És milyen nagy jövő vár még az ebből (és így a koronavírusból) élőkre, hiszen még csak most fogtak neki a jelenleg dühöngő vírus elleni szer gyártásának, és már megjelent a horizonton annak reménye, hogy ennek utódai is születnek, új vírusfiókák, amelyeket csak úgy lehet hatástalanítani, ha az embereket majd egy újabb fajta vakcinával oltják be. (Úgy néz ki, jövőre is el leszünk látva újfajta koronavírusokkal…)

Hogy milyen nagy biznisz a védőoltásgyártás, onnan is lehet látni, hogy például az orosz gyártók bizonyosan nem az otthoni piacon akarják értékesíteni, mert ott Putyin bácsijuk mondhatja azt, honfitársainak ingyen kell adni. Ezért híresztelhették el, hogy aki beoltatja magát, annak két hónapig nem szabad alkoholt innia. Kérdem én: melyik igazi orosz nem választja inkább a vodkát? Az oltás fáj, és legjobb esetben is csak olyan 95 százalékos a hatékonysága, ráadásul meg kell ismételni. És még minden mellékhatását nem is ismerik! Hát ki bírja alkohol nélkül hónapokig? A vodka viszont rögtön hat, és mellékhatása túlzott fogyasztás esetén a közismert másnaposság, amit kutyaharapást szőrével alapon szintén vodkával kell gyógyítani, vagy legrosszabb esetben sörrel. Ezt tudván, kicsi a valószínűsége annak, hogy az oroszok tömegesen oltatnák be magukat, és így exportálni tudják az orosz oltóanyagot, amely nyomokban akár még vodkát is tartalmazhat, mert a gyártásban részt vevő személyzet azt fertőtlenítésre is használhatja, és így belekerülhet a védőoltásba.

Különben is, már régóta gyanítom, hogy a koronavírus elleni harcban az alkoholfogyasztásnak jelentős szerepe lehet. A tesztelésnél feltétlenül, mert azt úgy végzik sokkal olcsóbban, mint a laboratóriumit, hogy az ember kéznél tart jóféle szilvapálinkát, amit naponta többször is megszagol és kortyol belőle. Ha érzi az illatát és ízét, akkor az azt jelenti, semmi baja. Ezen kívül úton-útfélen halljuk, hogy kire veszélyes a COVID-19. A szívesekre, túlsúlyosokra, cukorbetegekre, magas vérnyomásúakra stb. De olyant még nem hallottam, hogy az alkoholistákra veszélyes lenne. (Lehet, hogy ez csak azért van, mert azok a koronavírus-fertőzést például májrákkal előzik meg olyképpen, hogy abban patkolnak el még mielőtt elkapnák a vírust?)

Sokan félnek a védőoltás beadásától, mert nem bírják a fájdalmat, mint az az amerikai nővérke, aki az oltástól elájult, amit az egész világon mutogattak ki. Közben kiderült, olyan problémája van, hogy a legkisebb fájdalomtól is rosszul lesz. A dicsekvő brazil elnök, Bolsonaro meg azt monda, hogy oltassa be magát, aki akarja, de ő nem, mert az oltóanyaggyártó laboratóriumok nem vállalnak semmiféle felelősséget a mellékhatásokért, és szerinte attól a nőknek szakálla nőhet, vagy krokodillá változhat, aki megkapja. (No és szakállas énekesnőt már láttunk is, és ráadásul ő volt a nyerő.)

Sokan háborognak azon, hogy az unióból angolosan távozó (nagy)britek már az uniós országok előtt kaptak az oltásból. Nem is biztos, hogy Amerika fog nekünk oltóanyagot szállítani, mert ott a politikai korrektség miatt azt hirdetik, hogy előbb a színes bőrűeket kell beoltani, mert a fehérek a jobb anyagi helyzetük és egészségügyi ellátottságuk miatt amúgy is többet élnek. Így kiegyensúlyozódhat a helyzet. Európának nem is kellene egyáltalán adni oltóanyagot, hisz az afroamerikaiak után az afroafrikaiakat is be kell oltani.

Szerencsére sok a vírustagadó, akiknek nincs szükségük oltásra. Ha nem hiszik, hogy létezik a betegség, akkor ez azt jelenti, hogy nem tartanak igényt egészségügyi szolgáltatásokra sem. Ez megkönnyíti a Covid-kórházakban dolgozók munkáját, mert nem mennek oda, hanem inkább meghalnak, így nem kerülnek lélegeztetőgépre, ezért aki hisz a vírusban, annak több esélye van arra.

Sokan kevesellték a Romániának szánt első 10 ezer adag oltóanyagot, de ha figyelembe vesszük, hogy nálunk csak az emberek 30 százaléka akarja beoltatni magát és a vírustagadók nagy számát, akik még a betegségről sem akarnak hallani, nemhogy a védőoltásról, akkor nekünk nagyon kevés védőoltásra lesz szükségünk. De sajnos lehet, hogy még így sem jut mindenkinek, aki beoltatná magát. Így hát jó lesz, ha más megelőző kezelést és gyógymódokat alkalmazunk.

Itt van például Calinic, Argeș és Muscel érseke, aki megmondta, hogy ne féljünk, ha lázasok vagyunk, hisz csak a halottaknak alacsony a testhőmérsékletük. Jó lesz az általa javasolt módszereket követni. Azt hirdette, hogy a vírus fél a meleg víztől, tegyünk bele sót és ecetet, gargarizáljunk vele. Nem éppen kellemes, de elszalad tőle bármilyen vírus, és kitöri a lábát. Azt is ajánlja, hogy az ajtó kilincsét be kell kenni fokhagymával, mert azt sokan megfogják. Ha nem akarjuk megfogni a kilincset, az ajtót is le lehet szerelni. Bevallotta, ő megeszik naponta 16–20 cikk fokhagymát. Ha nem bírod, akkor hagymát, ha azt sem, akkor tormát egyél – javasolja. Azt is elárulta: a cujka is csodákat művel. (Ennek sokan örülhetnek!) Be is dörzsölheted magad vele. Sokan sajnálni fogják bedörzsölésre használni. Jó, mert lehet alkalmazni külsőleg és belsőleg is.

Ahhoz, hogy megszabaduljunk a koroná(zás)tól, az emberek 70 százalékának át kell esnie a fertőzésen vagy be kell oltatnia magát ellene. Most mindenki azt szeretné, ha a másik kapná el vagy szúratná meg magát.