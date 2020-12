A székely récéi

Előző írásunk

Az idén decemberben a keresztények szokás szerint a Megváltó születésének napját várták, de az egész világ – vallástól függetlenül – egy másik megváltót is várt szívrepesve: a koronavírus elleni védőoltást. Ez utóbbi már hozzánk is beköszöntött, mi is kaptunk első körben tízezret, ami a fél fogunkra (vagy fél karunkra) sem elég, ezért jó lesz még jobban védekezni a járvány ellen és más gyógymódok után is nézni.