Törvény a gyermekpénzről

A törvény nagyon kacskaringós utat járt be: az év elején az akkori szociáldemokrata parlamenti többség megszavazta a gyermekpénz megduplázását, mivel azonban erre nem volt fedezet a költségvetésben, az Orban-kormány sürgősségi rendelettel szakaszokra osztotta az emelést, amelyet három év alatt, fokozatosan hajtott volna végre. Ezt a képviselőház augusztusban elutasította, a kormány pedig az alkotmánybírósághoz fordult, amely azonban a parlamentnek adott igazat. Klaus Iohannis államfő ezek után sem hirdette ki a törvényt, hanem visszaküldte a parlamentnek megfontolásra, ahol csak most került napirendre, az új többség pedig 20 százalékra faragta le a gyermekpénz emelését. A törvényt még az államfőnek is alá kell írnia ahhoz, hogy hatályba lépjen.