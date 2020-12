A beruházások a legfontosabbak

A kormányfő a gyermekpénz és a nyugdíjak emeléséről kijelentette: garantálja, hogy lesz növekedés. Hozzátette: a jövő évi költségvetést az érvényes törvények alapján állítják össze, jövő héten egyeztetnek róla az egyes tárcavezetőkkel, és január végén nyújtják be a parlamentben. A koalíció 7 százalékos költségvetési hiányban állapodott meg, a cél a gazdaság stabilizálása, ezért a kormány több rendeletet is elfogadott tegnap. Néhány fontosabb rendelkezést fel is sorolt: több határidőt is meghosszabbítottak a magánszektor támogatására, és szabályozták azt is, hogy a bankhitelek részleteinek befizetése legtöbb kilenc hónapig halasztható. A kormányfő megerősítette: 2021-ben az állami alkalmazottak bérei és pótlékai a 2020. decemberi szinten maradnak. Ez 17,6 milliárd lejes megtakarítást jelent a költségvetésnek, és azért is szükség van rá, mert az egységes bértörvényt rosszul alkalmazták, nem szüntette meg az egyenlőtlenségeket, hanem újakat okozott, ráadásul utólag számtalan kivételezést eszközöltek rajta.