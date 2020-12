A maszkok olyan műanyagszármazékokból készülnek, amelyeket nehéz újrahasznosítani, ezt nehezíti a fertőzés veszélye is – olvasható a szervezet jelentésében. Egy maszk körülbelül 3–4 gramm, így mintegy 6800 tonna műanyag veszélyeztetheti a tengerek és óceánok élővilágát. A jelentés külön kifejti: a mikroműanyagok mellett az élőlényekre talán még nagyobb veszélyt jelenthetnek a rögzítést biztosító rugalmas pántok, ezért javasolják, hogy a maszk szemétbe dobása előtt ezeket tépjék le. Miami partjainál már találtak olyan halat, mely a rögzítő pánt miatt pusztult el – írják. (Transindex)

EZ A LEGSÜRGŐSEBB? Az újonnan felkent parlamentben az NLP nyújtotta be az első törvénytervezetet, amely az alkotmánybíróságot fogná rövidebb pórázra. Az Alexandru Kocsis által kidolgozott javaslat szerint a törvények alkotmányosságáról legtöbb 45 napon belül döntenie kell a taláros testületnek. Azokról a jogszabályokról van szó, amelyekre a kihirdetés előtt kér előzetes normakontrollt az államfő, a parlament két házelnökének egyike, a kormány, a legfelsőbb bíróság, a nép ügyvédje, illetve legkevesebb 50 képviselő vagy 25 szenátor. A tervezet előírja, hogy a kérés benyújtásától számított legtöbb 15 napon belül az alkotmánybíróság elnöke kitűzi a tárgyalás napját, és ezt akkor is megtartják, ha nem érkezett be minden érdekelt fél álláspontja. A kezdeményező szerint a törvény azt szolgálja, hogy gyorsan rendeződjenek a jogszabályok előzetes alkotmányossági vizsgálatai, jelenleg ugyanis semmilyen határidő nincs erre. (Agrepres)

ÚJ HITELBŐL FIZETJÜK A RÉGIT. Még mindig törleszti Románia a 2008-as válság miatt felvett hitelt: 2021-ben 11,2 millió eurót kell visszafizetnie a Világbanknak a 2009-ben felvett kölcsönből, az összeg tulajdonképpen kamatokat és különböző illetékeket jelent – derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. A Világbank különben az egyetlen hitelintézet, amelynél még 2023-ig valamivel több mint egymilliárd eurónyi tartozása van az országnak a 2008-as világválság miatt igényelt pénzösszegekből, az Európai Uniónál és a Nemzetközi Valutaalapnál már sikerült törleszteni. Ám – mint a Hotnews.ro hírportál újságírója is megfogalmazza – túlzás törlesztésről beszélni, mivel általában a mindenkori kormányok kölcsönöket vettek fel a soron következő kifizetések rendezésére, ami pedig azt jelenti, hogy az újabb kamatok miatt tovább nőtt az adósság összege. Románia eladósodottsága a rendelkezésre álló legfrissebb statisztikák szerint meghaladja a bruttó hazai termék (GDP) 45 százalékát. (Krónika)