Szilveszter élő előadások nélkül

„A sepsiszentgyörgyi színház fennállásának elmúlt hét évtizede alatt aligha volt bizonytalanabb év, mint a most záruló 2020-as, melynek utolsó estéjén az elmúlt évek egyik legfontosabb előadásának felvételét kínáljuk megtekintésre a közönségünknek” – áll a Tamási Áron Színház szilveszteri produkciójának ajánlójában. A járványügyi intézkedések felfordították a műsortervet: a tavaszi online „válságrepertoár” után négy szabadtéri előadás készült, aztán megszületett az első beltéri, de a bemutató után újra be kellett zárniuk. A következő bemutatót a színészek koronavírus-fertőzése miatt december 19-én tartották, így már nem maradt idő arra, hogy szilveszterre új előadást állítsanak színpadra.

Bocsárdi László igazgató lapunknak elmondta, a koronavírus miatt idén az ország valamennyi színháza kiszolgáltatott helyzetben volt. Szerinte az most a legnagyobb kihívás a színházvezetők számára, hogy olyan műsorterveket állítsanak össze, amelyek gyakorlatba ültetése során gyorsan reagálni tudnak az újabb és újabb járványügyi rendelkezésekre. „A minőség szempontjából ez persze nem mindig szerencsés, de mi azért törekszünk arra, hogy a tőlünk megszokott igényességgel dolgozzunk a jelenlegi helyzetben is” – fogalmazott Bocsárdi, hozzátéve, hogy a rugalmasság mellett a különböző fórumokon való állandó jelenlét is fontos a színház számára. Így talán nem csappan meg a nézettségük akkor sem, ha csupán egyharmad teremmel játszhatnak, ahogy a jelenlegi szabályok előírják.



Ingyenes online előadás: A fösvény

Bocsárdi László elmondta, az utóbbi hónapok szigorításai, a szükségállapot tavaszra tervezett feloldása és a nézőszám-korlátozások miatt a hazai színházak nagy része nem készült élő előadással szilveszterre, így ők sem, de szerettek volna bemutatni egy kimondottan online közvetítésre adaptált tévészínházi produkciót az év utolsó napján: a Műsor című színházi beszélgetéssorozat elsődleges célja, hogy a szentgyörgyi színészeket jobban megismerhesse a közönség. A társulaton belüli vírusfertőzések és a december végére tolódott másik bemutató miatt azonban ez a terv csak januárban tud megvalósulni. Ehelyett Molière A fösvény című korábbi szilveszteri előadásukat kínálják megtekintésre az óév estéjén, melyből jó felvétel áll rendelkezésükre, és amely azt a művészi színvonalat képviseli, amelyet már megszokott a színház közönsége. A Bocsárdi László által rendezett előadás ingyenes megtekintéséhez az eventim.ro jegyértékesítő rendszeren lehet igényelni a szükséges linket, amely december 31-én 16 órától lesz elérhető 48 órán keresztül.

Kérdésünkre, hogy a társulatnak hogyan telnek az év utolsó napjai a szilveszteri előadásra való készülődés nélkül, Bocsárdi László úgy fogalmazott: bár 30-án is volt előadásuk, egy kicsit szabadabbak ebben az időszakban, mint máskor, próbálják beleélni magukat „a normális emberek év végi, ünnepi lelkiállapotába”. Emlékeztetett, hogy már tavaly is vendégelőadással ünnepelték a szilvesztert, mely produkcióval az operettek, musicalek kedvelőit szerették volna meglepni, de egy ilyen vendégelőadás megszervezése, lebonyolítása is komoly munkát jelent a színháznak.



Jó is, rossz is a színészeknek

Színészeket is megkérdeztünk arról, hogy milyen, amikor nem kell szilveszteri előadásra készülni. Pálffy Tibor lapunknak elmondta, az a fajta bizonytalanság határozza meg a szilveszterüket is, ami az egész évet meghatározta. December végére terveztek néhány előadást, de a társulaton belüli koronavírus-fertőzések miatt ezek közül nem mindent tudtak megtartani, és továbbra is olyan a helyzet, hogy amit egyik percben eldöntenek, a következőben meghiúsulhat. Nincs a megszokott szilveszteri pörgés, az a felfokozott lelkiállapot, mely általában megelőzi a bemutatókat, de az állandó bizonytalanság miatt azért nem nyugodtak – mondta.

D. Albu Annamária szerint részben jó, részben rossz, hogy nem lesz szilveszteri előadásuk. Mint kifejtette, néha nagyon kifárad év végére, és szeretne nyugodtan ünnepelni a családdal, de nem teheti meg, mert készülni kell a bemutatóra. Idén nem volt fárasztó évük, ezért talán jól esett volna dolgozni ebben az időszakban, de valójában mindig a rendezőtől, munkafolyamattól függ, hogy hogyan érzi magát a szilveszteri bemutató előtt. Ha jól alakul a próbafolyamat, és úgy érzi, szép lesz az előadás, akkor nem bánja, hogy dolgoznia kell ebben az időszakban. Ha akadozik a munka, rossz a hangulat a próbákon, akkor inkább a békés családi együttlétre vágyik. Szóval, összetett a kérdés, nehéz eldöntenie, hogy jobb-e így vagy sem – tette hozzá nevetve.

Erdei Gábor lapunknak úgy nyilatkozott, hogy őt egy kissé elszomorítja a szilveszteri előadás hiánya, bár tudja, hogy erre most nem volt lehetőségük. Mert rengeteg olyan néző van, aki örömmel beülne ilyenkor színházba, és voltak már olyan szilveszteri produk­ciói ennek a társulatnak, amelyek a nagy közönségsiker mellett művészi szempontból is megállták a helyüket. Az olyan jellegű vidám előadásokra gondol, mint amilyeneket Keresztes Attila vagy Béres Attila rendezett itt néhány évvel ezelőtt, és amilyenekre a hosszú bezártság után talán még jobban vágynak az emberek. Másrészt persze nagyon örül annak, hogy a családjával töltheti az ünnepeket, békében, nyugodtságban.

Szalma Hajnalka bevallotta, hogy neki nagyon jól telik ez az időszak, nem hiányoznak a szilveszteri előadás próbái. „Békességes, filmnézős, társasozós, nagy közös evészetes napokat töltök a kis családommal, színezek, meseregényeket olvasok, nagy szenvedéllyel kártyázok és römizek, bepótolom az elmaradt nagy beszélgetéseket a 9 és 7 évesemmel” – mesélte, hozzátéve: persze furcsa, hogy nem játszanak szilveszterkor, de idén minden nagyon furcsa. Idén többször hiányzott a színpad, a közös játék, a nézők, az együtt gondolkodás, elmerülés különböző témákban, a világ dolgainak a közös megvitatása. „Úgy tűnik, az egész világ változóban van, mintha minden területen új értékrendek születnének. Nagyon szeretném, ha az új év sok friss, őszinte találkozást hozna, szép előadásokat, igazi megrázó és felszabadító élményeket nézőknek és nekünk egyaránt” – zárta szavait.



Kézdivásárhelyi komédia a tévében

Az elmúlt hónapok anyagi gondjai után az advent időszakában rendeződött a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum helyzete, tanúság rá, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is új szilveszteri előadással készültek, melynek címe Csehoviadal, és amelyet január 2-án este kilenc órától az Erdélyi Magyar Televízióban láthatnak az érdeklődők.

Kolcsár József, a színház igazgatója lapunknak elmondta, hogy valójában az elmúlt évad egyik elmaradt előadását vitték színpadra a téli ünnepek időszakában, mely A. P. Csehov két egyfelvonásosából, a Medve és a Leánykérés című darabokból készült, ezeket azonban Borcsa Imola fiatal kézdivásárhelyi írónő közreműködésével kiegészítették egy harmadik felvonással, az Esküvő című komédiával. Ennek történetét az előadás rendezőjeként Kolcsár József találta ki, az írónő pedig megírta úgy, hogy a szöveg egy része a próbafolyamat alatt, a színészek improvizációi alapján született meg. Tehát az író, a rendező és a színészek közös munkája eredményeképpen jött létre a darab és az előadás is, melyet az Erdély TV mellett a kézdivásárhelyi Polyp TV is közvetít majd.

Kocsár József szerint az Udvartér Teátrum tudatosan döntött úgy, hogy inkább a televízió közvetítse online előadásaikat, ugyanis a kézdivásárhelyi közönség jó része idős emberekből áll, akik ritkán interneteznek, de valamennyien néznek tévét.

„Lehet kapcsolatok nélkül élni, eltemetkezni négy fal közé és elzárni magunkat a külvilágtól? Megkeressük azt, akire igazán szükségünk van, vagy megelégszünk kevesebbel is? Megosztjuk egymással a titkainkat, vagy hazugságban élünk, remélve, hogy senki nem fog rájönni az igazságra?” – sorjáznak a kérdések az előadás ajánlójában. A rendező szerint a Csehoviadal egy minőségi komédia, mely elsősorban a párkapcsolatokról, az egymásra való odafigyelésről szól, ezért időseknek és fiataloknak egyaránt ajánlja.