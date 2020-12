Amint Vargha Fruzsina alpolgármester a díjak odaítéléséről szóló határozat elfogadásakor elmondta, úgy döntöttek, a szabályzatot annyiban módosítják, hogy minden olyan kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diák részesül az ösztöndíjban, akinek teljesítményét legkevesebb száz ponttal értékelte az önkormányzati elbíráló bizottság. Ennek alapján idén hét fiatal kaphatja meg a fejenkénti háromezer lejes egyszeri támogatást, amivel az önkormányzat arra szeretné ösztönözni a középiskolát elvégzőket, hogy folytassák tanulmányaikat, további energiát fektessenek szellemi fejlődésükbe.

A díjazottakat szintén az alpolgármester mutatta be. Elmondása szerint a bizottság döntése nyomán a legmagasabb pontszámokat elérők kizárólag a Székely Mikó Kollégium végzős diákjai közül kerültek ki.

A legmagasabb értékelést Kovács Petra kapta, aki az anyanyelvápolás, valamint a magyar kultúra megőrzésében nyújtott teljesítménye nyomán érdemelte ki az ösztöndíjat, amiért már minisztériumi elismerést is kapott. Egyúttal a sportélet alakításában betöltött szerepéért is díjazták. Kotró-Kosztándi Anna magyar irodalom és matematika tantárgyversenyeken jeleskedett, és többek között az oktatási minisztérium kiválóságért járó díját is magáénak tudhatja. Aktív tagja továbbá az iskola művészeti és hagyományőrző csoportjainak, valamint a tanintézet kórusának és néptánccsoportjának. Simon-Zsók Anett az úgymond földönkívüli tudományokban jeleskedik, mint a csillagászat, űrkutatás, és tudományos diákköri konferencián is kiemelkedő eredményt ért el. Boga Zsombor a matematika, fizika, kémia területén ért el kiemelkedő eredményeket tantárgyversenyeken, a néptánccsoport aktív tagja, illetve mesemondó versenyeket is nyert. Az ösztöndíj odaítélésével a sokszínűségét is honorálja az önkormányzat. Csiszér Csanád a reáltudományi versenyeken szerepelt kiemelkedően, az iskola tudósklubjának tagja és mentora is, érdeklődése, valamint eredményei kiterjednek a robotika és a háromdimenziós nyomtatás területeire is. A hatodik díjazott a Mihai Viteazul Főgimnázium végzős diákja, Mara-Florina Negoiță, aki több megyei, országos és nemzetközi tantárgyversenyen elért eredményével érdemelte ki az elismerést. Végül Vitus Szabolcs szintén a Székely Mikó Kollégium diákjaként vehette át az ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevelet a fizika, számítástechnika és matematika terén elért eredményeiért, illetve a tehetséggondozó képzéseken való részvételéért.

Antal Árpád polgármester zárásként elmondta: nagyon büszkék mind a diákokra, mind a felkészítő tanáraikra, és remélik, hogy az elkövetkező években, évtizedekben tudásukkal a város fejlődéséhez is hozzá tudnak majd járulni.