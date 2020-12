Télen is gondtalanul autózhatunk Kommandóra

Felkészültek a télre, nem lehet gond a közlekedéssel a Kovászna–Kommandó útszakaszon. Ha havazni kezd, azonnal kezdik az úttest pucolását, a csúszásgátló kiszórását. Az év folyamán a szükséges karbantartási munkákat is elvégezték, jó állapotban van az úttest. Mindez idén mintegy 500–600 ezer lejébe kerül az önkormányzatnak – tudtuk meg Gyerő József kovásznai polgármestertől.

A hó eltakarítására használt gépek elő vannak készítve, csúszásgátló is megfelelő mennyiségben raktáron, ha beáll a hideg idő, havazik, azonnal kezdhetik a munkát. Az ősszel útgyaluval egyengették, kövezték, kavicsozták az utat. Volt egy nagyobb probléma is, egy szakaszon megomlott az úttest. Ezen a részen kőkosaras rendszerrel építettek támfalat. A legveszélyesebb szakaszokon 300 méter hosszúságban sikerült védőkorlátot felszerelniük, de ezt a munkát folytatni kell, hiszen lényegében az egész útszakasz veszélyesnek minősül – részletezte a polgármester. A Kommandóra vezető DC14-es jelzésű községi út Kovászna város tulajdonában van. Karbantartása mintegy 500–600 ezer lejt emészt fel évente. Erre nincs kellő önereje a városnak, így a megyei tanács is hozzájárul a költségek fedezéséhez. Idén az utolsó állami költségvetés-kiegészítés során a fürdőváros 1,5 millió lejt kapott. Ebből 500 ezer lejt az út karbantartására, a szükséges munkálatok elvégzésére fordítanak – tudtuk meg a polgármestertől.