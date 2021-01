Kevés teszt, magas pozitivitás

Háromszékről két új esetet jelentettek, ezzel megyénk kéthetes fertőzöttségi mutatója ismét csökkent egy kicsit, pillanatnyilag 0,79 ezrelék.

Tovább csökkent a kórházban levők száma is, jelenleg 8723 Covid-19-cel beutalt beteg van, közülük 1117 állapota súlyos, őket intenzív osztályon kezelik. Kevesebb a halálos áldozat is, szombaton 78-ról érkezett hír, közülük 76-nak társbetegsége is volt. Alacsonyabb azok száma is, akiknél igazolták a fertőzést, de állapotuk nem indokolja a kórházi kezelést: 31 355 személy tartózkodik otthoni, 8858 személy pedig intézményes elkülönítésben. Karanténban közel 47 000 személy tartózkodott január 2-án.