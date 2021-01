* Martin Crimp A többit már láttad a moziban című darabját Botos Bálint rendezésében a nagyteremben játsszák január 14-én, 16-án és 20-án 19 órai kezdettel. * Ny. V. Gogol Kártyások című komédiáját Zakariás Zalán rendezte az elmúlt évadban a produkció a színház kamaratermében tekinthető meg január 17-én, 19-én, 21-én és 27-én 19 órától. * Pintér Béla A sütemények királynője című darabjából Pálffy Tibor rendezésében a Múzeumkertben a nyáron bemutatott előadás a nagyteremben látható január 31-én 19 órától. * Januárban Kónya Ütő Bence irányításával sor kerül a Műsor című színházi beszélgetéssorozat online bemutatójára is.

Az M Studio Mozgásszínház január 15-én és 16-án este 7 órától élőben is bemutatja az Andrea Gavriliu által rendezett Param param című legújabb előadását, melyet 22-én, 24-én és 30-án is játszanak a Háromszék Táncstúdióban.

Zene

HANGVERSENY. Vízkereszt ünnepén, szerdán a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban az esti 18 órától kezdődő szentmise részeként tartják a hagyományos vízkereszti hangversenyt. A plébánia Kis apostolok énekkara és a Laudate kamarakórus fog énekelni.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES újra benti előadásokon fogadja a közönséget. Rézhúron című előadásuk január 8-án, pénteken és január 9-én, szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban; január 13-án, szerdán 19 órától Nagyajtán a művelődési házban; január 14-én, csütörtökön 19 órától Nagybaconban a kultúrházban; január 15-én, pénteken 19 órától Vargyason a művelődési házban látható.

Képernyő

MEGSZŰNŐ CSATORNÁK. A 2014-ben indult, nagyrészt családi filmeket sugárzó népszerű tévéadó januártól megszünteti műsorát Romániában. A tulajdonos, a Viacom által kiadott közlemény szerint a Paramount Channel műsorát átveszi a társadó, a Comedy Central. Továbbá Magyarországon 2021 januárjától megszűnik az RTL Spike. (matekovics)

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI e heti műsora: kedden 11 órától Mulan (amerikai családi kalandfilm, dráma, magyarul beszélő), 11.15-től Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, románul beszélő), 16.15-től Corpus Christi (lengyel filmdráma, román felirattal), 16.30-tól Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő), 18.45-től Szívek királynője (dán–svéd filmdráma, román felirattal), 19.15-től Nagypapa hadművelet (amerikai vígjáték, magyarul beszélő); szerdán: 11 órától Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, románul beszélő) és 11.15-től magyarul beszélő, 16.30-tól Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film, román felirattal) és 19 órától magyarul beszélő, 16.45-től Összetört szívek galériája (amerikai–kanadai romantikus vígjáték, román felirattal), 18.45-től Boldog idők (francia vígjáték, román felirattal); csütörtökön 11 órától Mulan (amerikai családi kalandfilm, dráma, magyarul beszélő), 11.15-től Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, magyarul beszélő) és 16.15-től románul beszélő, 16.30-tól Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő), 19 órától Corpus Christi (lengyel filmdráma, román felirattal), 19.15-től Seveled (magyar romantikus vígjáték, román felirattal).

Bejárós tábor Kézdivásárhelyen

Január 5. és 8. között a Zöld Nap Egyesület, partnerségben a Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesülettel és a kézdivásárhelyi Sportirodával újabb bejárós tábort szervez Kézdivásárhelyen. A táborba 7–10 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik közel érzik magukhoz a természetet és a sportot, ugyanakkor hajlandóak új kihívások elé nézni, új dolgokat elsajátítani főként a kreatív újrahasznosítás és az egészséges életmód terén. A táborban változatos kinti és benti programok, sportos, művészeti, szabadidős, aktív és pihentető tevékenységek váltják egymást. Külön hangsúlyt fektetnek a játékos tanulásra, önmaguk és egymás megismerésére, valamint az érzékenyítésre, egymás elfogadására, a környezettudatos és egészséges életmód fontosságára. Bővebben a zoldnap.info honlapon.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Röviden

KÖNYVTÁRI PROGRAM. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár első nyitvatartási napja ez évben január 5-e, kedd; 9–19 óráig várják az olvasókat. m A könyvtár január végéig meghosszabbította a decemberben hirdetett megbocsátási időszakot. Azok az olvasók, akik elfelejtették visszaszolgáltatni határidőre, az általuk kikölcsönzött könyveket késedelmi díj befizetése nélkül adhatják le a kölcsönző részlegen vagy tehetik be a könyvtár előcsarnokában található dobozba.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon.

FŐKONZULÁTUS. Csíkszeredában a főkonzulátus épületében ma a szokásos nyitvatartási renddel működnek. Bajba jutott magyar állampolgárok rendkívüli, konzuli segítséget igénylő esetben a 00 36 80 368 036-os telefonszámot hívhatják.