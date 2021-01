Szén-dioxidból készítettek repülőgép-üzemanyagot

Az Oxfordi Egyetem kutatói olyan eljárást dolgoztak ki, amivel egyszerű anyagok segítségével lehet a repülőgépek számára használható üzemanyaggá változtatni a szén-dioxidot. Hosszú évek óta dolgoznak már azon a szakemberek, hogy valahogyan csökkentsék a repülőgépek szén-dioxid-kibocsátását. Az egyik lehetséges alternatívát az elektromos meghajtású repülőgépek jelentik: az Airbus fejlesztése akár már 2035-ben szállíthat utasokat, de ígéretes a magniX fejlesztése is.

A helyzet viszont az, hogy az elektromos repülőgépek és az alternatív üzemanyagok használata nem minden helyzetben praktikus megoldás. Az akkumulátorok egyelőre még komoly gátját jelentik az elektromos repülőgépek fejlődésének, azok ugyanis nehezek és viszonylag rövid utakra elegendő energiát képesek csak tárolni.

Ezen probléma megoldása még jó néhány évet igénybe vehet, jó hír azonban, hogy az Oxfordi Egyetem tudósainak sikerült egy átmeneti megoldást találniuk, amivel addig is csökkenteni tudják a repülőgépek környezeti terhelését. A Wired beszámolója szerint a szakembereknek sikerült a szén-dioxidot a sugárhajtóművek számára megfelelő üzemanyaggá alakítaniuk. A mérnökök a szén-dioxidhoz hevítés közben citromsavat, hidrogént, valamint vas-mangán-kálium katalizátort adtak, amit sikerült így cseppfolyós üzemanyaggá alakítani. A szakemberek szerint a módszerüknek több előnye is van, az ugyanis nemcsak olcsó és könnyen elvégezhető, de közönséges anyagokra van szükség hozzá.

Bár a megoldás ígéretes, egyelőre több probléma is van, amit még meg kell oldani. Egyfelől most még csak laboratóriumi körülmények között, néhány gramm üzemanyagot sikerült előállítani, ami finoman szólva is kevés. Emellett olyan hatékony rendszerekre van szükség, amelyek károsanyag-kibocsátás nélkül képesek kinyerni a légkörből a szén-dioxidot, különben a folyamatnak nem lesz túl sok értelme. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, nincs tudományos akadálya annak, hogy a módszert alkalmazni lehessen, így könnyen lehet, hogy hamarabb lesz karbonsemleges a légi közlekedés, mint azt korábban remélhettük.