Autóversenyt rendeznek a Holdon

A SpaceX arra készül, hogy távvezérelt autókat küld a Hold felszínére, ahol majd versenyezni fognak velük – írja a Business Insider. Ha minden a tervek szerint halad, 2021 októberében el is indulhatnak a járművek az égitestre, méghozzá egy Falcon-9 rakéta segítségével. A cég a legendás autóipari tervezőt, Frank Stephensont kérte fel, hogy tervezze meg a holdbéli versenyautókat. Stephenson korábban olyan gyártóknak dolgozott, mint a BMW, a Ferrari, a Maserati vagy a McLaren. A két jármű tervezésébe és megépítésébe középiskolás diákok is beszállnak, versenyezni is ők fognak velük.

A SpaceX már korábban közzétette a diákok számára a felhívást, amelyben arra kérték őket, álmodják meg az autókat, amelyekkel a Holdon is versenyezni lehetne. Végül két csapat lett a befutó: az Atlas és az Ilstar – előbbi Buenos Airesből, utóbbi Sanghajból nevezett a kiírásra. A Moon Mark Mission 2021 névre keresztelt küldetés során az Intuitive Machines nevű cég fogja a SpaceX-et segíteni abban, hogy a járművek landolni tudjanak a Hold felszínén.