Frádi könyvmegállója Sepsiszentgyörgyön

A kezdeményezést támogatta a városi önkormányzat, a Com’On Sepsi mentorcsapata, egy helyi asztalos, szállítócég, illetve több olyan magánszemély is, akiknek fontos volt, hogy egy olvasói térrel legyen gazdagabb a megyeszékhely.

A megvalósítás két hónap munkájába került a közösségnek. Fákó Hunor, a kezdeményezés másik frontembere a virtuális térben létrehozta a Központi könyves szekrény Sepsiszentgyörgyön nevű Facebook-csoportot, amelynek már több száz követője van, és a kihelyezett bútordarab gyorsan megtelt könyvvel, életre kelt.

A kezdeményezők elmondták, a könyves szekrény célja az, hogy a sepsiszentgyörgyi emberekhez közelebb vigyék az olvasás szeretetét vagy gondolatát. A köztéren található szekrénybe az emberek megunt, általuk már kiolvasott könyvet helyezhetnek be, de akár új kiadványt is. Felcímkézhetik sajátos üzenetekkel, olvasói tapasztalatokkal a könyveket, ezáltal a könyvmegálló emberközelibb lehet az olvasók számára. Megtudtuk, hogy a „Frádi könyvmegállója” elnevezés nem véletlen, hiszen a létező Alfréd név Frédi beceneve inspirálta, amely a tündér és tanács germán eredetű szavakból jött létre.

Frádi Könyvmegállója a Székely Mikó Kollégium épületével szemben, a sarki üzlet régi bejáratánál, fedett térben található. Bárki bármikor helyezhet be könyvet, illetve el is vihet, azzal az egy kikötéssel, hogy a kifüggesztett utasítást követve ki kell nyitnia a számkódos lakatot, majd be is kell zárnia azt.

Sajnos, a szekrény egyszer már eltűnt, majd a közösségi összefogás erejének hatására, rejtélyes módon reggelre visszakerült a helyére. Pár napja a lakatnak kelt lába, és a szekrény tartalma volt feldúlva, amit ismételten helyreállítottak.

Fontos tudatában lenni annak, hogy a szekrény a közösség összefogásával jött létre, éppen ezért a sepsiszentgyörgyi emberek tulajdona – és felelőssége további működése, létezése. Óvjuk azt, ami a miénk!

Huszár Szilamér