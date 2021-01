Terítéken Erdővidék ízei

A Balázs Melinda és Gecse Ágnes szerkesztette szakácskönyvben a különféle receptkategóriák elején Kun-Gazda Gergely dévai helytörténész szolgál hasznos tudnivalókkal, gasztrotörténeti érdekességekkel, így ismerhetjük meg egyebek mellett napjaink kedvelt előétele, a töltött tojás 17. századi változatát, illetve a „jó húsleves” 1880-as évek végéről fennmaradt leírását is. Az igényes kiadvány fotói Deák András és Szőcs Szilárd (Emlékgyár) munkái, a grafikai tervet Kolumbán Hanna készítette.

Hogy az erdővidéki konyha mennyire változatos, hagyománytisztelő és egyben újító is, arról a kötetbe válogatott leírások tanúskodnak, s örömre ad okot, hogy egy-egy recept elkészítését fiatalok és édesanyák mellett gyakorlott, idős asszonyok vállalták el, „száz, szívvel-lélekkel étket készítő háziasszony, 21 évestől 102 évesig” – fogalmaz ajánlójában Demeter László, a Tortoma Kiadó vezetője.

Az előételek közt egyszerű receptek mellett az olvasztott füstölt sajt elkészítéséről is olvashatunk, de van kevésbé ismert recept is, mint a sonkába tekert póréhagyma besamelmártással vagy a vadas pástétom. Levesek közt is találni érdekeset, ilyen a húsgombócos cukkinileves, de főzhetünk a pontos leírás alapján bagolytüdőlevest, apácai kukukklét vagy akár szabógallérlevest is. A körömpörkölt, a töltött báránydagadó, a hosszúkaraj gazdagon és a bográcspörkölt is megtalálható a főételek között, míg a desszertek gazdag tárházában hagyományos sütemények – bejgli, csöröge, csúsztatott palacsinta, fonott vajas kalács, málé, hájas tészta – mellett olyan finomságokról is olvashatunk, mint az uzonkai rétes, a kemenesi béles, a rácsos linzer, a szalonkifli vagy a mézesbéles. Mindezek mellett olyan alapreceptek is bekerültek a kötetbe, mint a házikenyér, a bordás laska vagy a héjalt törökbúza készítése.

A kiadó szándéka, hogy a kötet révén ízelítőt nyújtson az erdővidéki közösség táplálkozási hagyományaiból, így végigjárták a térség összes települését és több mint száz háziasszonyt fényképeztek le sütés-főzés közben. „Sok helyen örömmel tapasztaltuk, hogy élnek még a hagyományos receptek, ma is sokan főznek a szülőktől, nagyszülőktől, dédszülőktől tanult receptek alapján. (…) Tapasztaltuk azt is, hogy sok erdővidéki háziasszony nyitott az új receptek vagy más tájegységek ételei iránt, vagy ötvözi azokat a régi receptekkel” – olvasható az ajánlóban. A kezdeményezők tervezik, hogy más tájegységekről is hasonló kötetet jelentessenek meg.

A könyv megvásárolható Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Művelődési Központnál, illetve Baróton a Tortoma könyvesboltban, ugyanakkor elérhető az erdelyikonyv.hu internetes oldalon is.