Ötvenezernél kevesebb az aktív eset

Ez jó hír is lenne, hiszen november végén még 120 ezer aktív esetet jegyeztek, és több napon át tízezernél több új fertőzést, csakhogy az intenzív osztályon kezelt súlyos esetek száma hat hét alatt keveset, 1119-re csökkent a közel 1300-ról, és a hatóságok újabb fertőzési hullámtól tartanak, mert a karácsonyi és szilveszteri ünnepek alatt sok helyen nem törődtek a járványügyi szabályok betartásával, néhol (főként a kevés megnyitott sípályán, de néhány ortodox szertartáson is) több ezer fős tömegek is összeverődtek. Január 3-án a központi sajtó közölte, hogy Romániában (a bukaresti Matei Balș Kórházban) is felbukkant a koronavírus Nagy-Britanniában megjelent új törzse, amely sokkal fertőzőbb, ám az egészségügyi minisztérium szerint ez még nem biztos, van ugyan két eltérő minta, de még napokba telik az azonosításuk.

December 31-től január 3-ig, négy nap alatt összesen 12 448 új koronavírus-fertőzést jelentettek Romániában 51 748 teszt elvégzése után. 2020 utolsó napján 4322 új fertőzést vettek nyilvántartásba 21 528 teszt alapján, a kórházban levő koronavírusos betegek száma 9124 volt, a súlyos, intenzív terápiára szorulóké 1130, és ismét sok volt a halálos áldozat: 171. Január elsején 3938 új eset volt (15 953 tesztből), 8734 kórházi beteg – közülük 1111-et ápoltak intenzív osztályon – és 74 elhalálozás. Január 2-án, szombaton igen kevés, 1194 új esetet jegyeztek (4438 tesztből), 8723 kórházi beteget (közülük minden nyolcadik, 1117 személy feküdt intenzív osztályon), és 60 elhalálozást. Január 3-án 3034 új fertőzést jelentettek (9829 tesztből), 8868 kórházi beteget, 1119 súlyos esetet és 60 elhalálozást. A járvány kitörésétől kezdve 640 429 koronavírus-fertőzést vettek nyilvántartásba Romániában (4,8 milliónál több teszt elvégzése után), 15 979 elhalálozást és 574 897 gyógyulást. Az igazoltan fertőzött személyek közül jelenleg 31 026-an tartózkodnak otthoni, 8876-an pedig intézményes elkülönítésben, karanténban pedig 45 ezernél többen. A vírus leginkább Bukarestben terjed, ahol csütörtökön haladta meg a százezret az eddig azonosított fertőzöttek száma, a legfertőzöttebbnek pedig továbbra is Ilfov megye számít, 4,28 ezrelékes mutatóval, ott minden vendéglőt, kávézót, színházat és játéktermet bezárnak a következő két hétre.

Háromszéken négy nap alatt 50 új fertőzést azonosítottak, ezzel a járvány kezdetétől már 5051 esetről tudunk. Megyénk kéthetes fertőzöttségi mutatója jelenleg 0,82 ezrelék.

Az esztendőforduló napjaiban, december 31-től január 2-ig tízezernél több bírságot osztott ki a rendőrség a járványügyi szabályok megsértése miatt, összesen 2,2 millió lej értékben, és hat bűnvádi eljárást indított a betegségek leküzdésére hozott intézkedések meghiúsítása miatt.

Felgyorsul az oltáskampány

Január 4-től az egészségügyi dolgozók beoltására létrehozott összesen 370 romániai oltóközpont több mint 90 százalékában beindul a tevékenység, és az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók többségét immunizálni fogják január közepéig – jelentette ki az országos oltókampány koordinátora, Valeriu Gheorghiţă orvos ezredes az Antena 3 televízió szombat esti műsorában. Rámutatott, a kampány kezdete óta 13 200 személy kapta meg a koronavírus elleni vakcinát Romániában, de eddig csak 47 oltóközpontban kezdődött el a tevékenység, a héten azonban a naponta beoltott személyek száma el kellene hogy érje a 20 ezret.

Gheorghiţă szerint január második felében vélhetően elkezdődhet a szociális intézményekben élők beoltása. Romániában mintegy 1880 ilyen központ van, amelyekben csaknem 40 ezer személyt gondoznak, akiknek a beoltását viszonylag rövid idő alatt elvégzik az erre kijelölt mobil oltócsapatok – véli. Az oltókampány második szakaszától aztán felgyorsul az immunizáció üteme, hiszen ekkor már 900 oltóközpont fog működni. A BioNTech-Pfizer vakcinájából több mint 12 millió adagra van szerződése Romániának, a Moderna oltóanyagából pedig – amelynek az engedélyezését január első hetére várják – 3,5 millió adag jár az országnak. Valeriu Gheorghiţă úgy véli, ha nem lesz gond a vakcinával való ellátással, akkor júniusra a tervezett 3 milliónál „sokkal több” személyt sikerül majd beoltani.

Január 3-ig 13 596 személyt oltottak be koronavírus ellen, és 37 enyhe mellékhatást jegyeztek fel: a szúrás helyén jelentkező fájdalmat, lázat, fejfájást, fáradságot vagy csalánkiütést. Világszinten már tízmilliónál többen kapták meg az oltást.

Arafat újabb hullámra számít

Az orvosok és a hatóságok arra számítanak, hogy az ünnepek után Romániában ismét emelkedni fog a fertőzöttek száma, ezért valószínűleg meghosszabbítják január közepén a készenléti állapotot – jelentette ki Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának vezetője szombat este a Digi24 televízióban. Közölte, hogy újabb korlátozásokról nem tárgyaltak, de az általános lezárást kizártnak tartja, továbbra is a helyi szintű intézkedéseket tartja jónak. Hangsúlyozta: az oltás kezdete még nem jelenti a járvány végét, csak a fényt az alagút végén, amelynek elérése hónapokig tart még, és azt is elmondta: Románia nem tervezi a beoltott és be nem oltott személyek megkülönböztetését, de lehetnek olyan nemzetközi rendezvények, amelyeken csak oltási igazolással lehet majd részt venni. Saját bevallása szerint Arafat alig várja, hogy ő maga is megkapja az oltást.