Nőhetnek a villanyszámlák

Az a hatmillió fogyasztó, aki mostanig a szabályozott energiapiacon maradt, január elsejétől 13–26 százalékkal nagyobb villanyszámlára számíthat, ha nem kötött a versenypiacon új szerződést és továbbra is az egyetemes szolgáltatási rendszerben maradt. A legnagyobb mértékű, 26 százalékos drágulásra a bánsági Enel Distribuție, a legalacsonyabb, 13–14 százalékos áremelésre az E.ON Distribuție és az észak-erdélyi Electrica ügyfelei számíthatnak. Bár az energiapiac teljes árliberalizációjáról csaknem egy éve döntött a kormány, és a jogszabály tájékoztatási kötelezettséget is megszabott az ANRE, valamint a szolgáltatók számára, egy decemberi felmérés szerint a fogyasztók több mint 90 százaléka nem tudott arról, hogy 2021. január elsejétől szabadpiaci árat kell fizetnie az áramszolgáltatásért és az előnyösebb díjszabás érdekében szolgáltatót válthat. Az óév utolsó napján Virgil Popescu energetikai miniszter egy rádiós interjúban azt mondta: ő maga sem kapott értesítést a szolgáltatójától az energiapiaci árliberalizációról, és egyértelmű, hogy a lakosság nagy része nem tudja, mi a teendő. A tárcavezető szerint kivárnak még január 15-éig, de nem kizárt, hogy az első tapasztalatok alapján törvényi közbelépéssel fogják segíteni a fogyasztókat a legjobb megoldás megtalálásában. Addig is az ANRE honlapján tanulmányozható egy ár-összehasonlítás, amelynek segítségével kiválasztható a legkedvezőbb ajánlat.