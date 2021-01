Állam- és kormányfői üzenetek

Az államfő megköszönte a „kedves románok” felelősségteljes magatartását, akik segítettek korlátozni „e szörnyű vírus terjedését”, leszögezte, hogy „túl sok ember vesztette el a harcot a betegséggel”, és együttérzését fejezte ki a gyászoló családokkal. Elismerően és hálával beszélt az egészségügyi személyzet tagjairól, és azokról az orvosokról, akik a kimerültségig dolgoztak, és továbbra is ezt teszik az életmentés érdekében, végül kifejezte reményét, hogy sikerül átvészelni „ezt a nehéz megpróbáltatást”, jó egészséget és boldog új évet kívánt.

Florin Cîţu miniszterelnök is köszönetet mondott a románoknak, hogy 2020-ban „csapatként működtek együtt”, és azt ígérte: mindent megtesznek a gazdaság újraindításáért. „Nehéz év volt ez Románia számára. Mindaz, amit a pénzügyminisztériumban tettem, két dologra épült: a szakmaiságra és az átláthatóságra. Megígértem: nem engedem, hogy a gazdaság összeomoljon, és meg is tettem. Megígértem, hogy senkit nem hagyok hátra, és így is történt. Most új, miniszterelnöki minőségemben megígérem önöknek, hogy én és csapatom mindent megteszünk annak érdekében, hogy 2021-ben újrainduljon a gazdaság. Ezt magunkra nem tudjuk megtenni, csak önökkel együtt. Bízzanak a kormányukban, Románia kormányában” – üzente.