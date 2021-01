Új szabályok az Egyesült Királyság és az EU kapcsolatrendszerében

Előző írásunk

A rendőrök, a védelmi erők, a pedagógusok és a törvényszéki alkalmazottak is tiltakoznak béreik befagyasztása ellen, a rendőrök 2020. december 31-én már sztrájkőrséget is szerveztek a prefektusi hivatalok előtt, és tüntetésekre is készülnek. Florin Cîțu december 30-án este jelentette be, hogy 2021-ben a közalkalmazottak béreit nem emelik.