Megújul az Apor Péter Szakközépiskola

Hatmillió eurót meghaladó összeget fordítanak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium és a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola korszerűsítésére. A beruházásokat teljes egészében vissza nem térítendő európai uniós alapokból fedezik, a két szerződést december végén írták alá a Központi Fejlesztési Régió gyulafehérvári igazgatójával. Simion Crețu szerint a munkálatok végeztével a két iskola mintegy 1600 diáknak biztosít majd jobb körülményeket a tanuláshoz. Emlékeztetett arra, hogy mindkét tanintézmény kapott uniós pénzt a 2007–2013-as programban is, most pedig bővítésre, laboratóriumok felszerelésére, a külső terek rendezésére is sor kerül.