A terep elő van készítve, a hóágyúk készenlétben, a hótaposó is bármikor indulhatna. A felvonó azonnal üzembe helyezhető, a menedékház is várja a vendégeket, de egyelőre csendes a sípálya. Természetes hóra még remény sem volt ebben a szezonban, a tavaszias melegben pedig hóágyúzni sem lehet – sorolta a polgármester.

Pedig újdonsággal is készültek, pályát alakítottak ki az úgynevezett snow-tubing gyakorlására. Magyarra fordítva a „hópánkóról” van szó, a sporteszköz úszógumihoz hasonlít, de a havon való csúszásra van tervezve, ehhez alakítottak ki megfelelő pályát – magyarázta a városvezető az új sportágról. A szánkópálya ugyancsak készenlétben, de hó nélkül, a kölcsönzőben pedig csak porosodnak a sporteszközök, hóra és jégre valók egyaránt, mivel a jégpályát sem tudják működtetni.

A polgármester azt is elmondta, tavalyhoz képest nem módosítottak a díjszabáson, az eddigi kedvezmények is megmaradtak, az órarend sem módosult – minderről a helyi tanács is döntött. Korábbi havas években nagy sikere volt a kovásznai sí- és szánkópályának, nagy tömegeket megmozgató versenyeket is szerveztek itt. A városban üdülő, gyógyuló turisták számára is kitűnő lehetőség volt a téli sportközpont, a szállodákban lakók szívesen jöttek ki a hegyre, bérelt vagy saját sporteszközökkel szórakoztak a havon, jégen.