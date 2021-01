Olyan évet tudnak a hátuk mögött, amelyre nemigen volt példa, amely megmutatta, ha csapatban dolgoznak, nagy dolgokra képesek – hangsúlyozta András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere a múlt esztendő utolsó sajtótájékoztatóján. A járvány kezdetén féltek, mert nem tudták, mi vár rájuk, mivel állnak szemben, de a félelem lassan átalakult tudatossággá és felelősséggé – mondotta. A kórházvezető számokkal is illusztrálta az évi értékelőt, és néhány hiányosságra is felhívta a figyelmet, de összességében elégedett, úgy véli, a nehézségek ellenére is sikerült helyt állniuk.