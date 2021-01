Ez a betegség olyan megpróbáltatások elé állítja a beteget és az egészségügyi személyzetet, amilyennel ritkán találkozunk, ugyanakkor a koronavírus nem válogat, sok esetben fiatal, egészséges szervezetben is súlyos szövődményeket okoz, és most ezek elkerülésére nagy esély nyílik a vakcina által – nyilatkozta Halász Csilla sürgősségi asszisztens, aki a sepsiszentgyörgyi megyei kórház alkalmazottai közül tegnap elsőként kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Háromszék öt kórházába összesen 375 Pfizer-BioNTech COVID-19 oltóanyag érkezett hétfőn.

Ágoston László megyei közegészségügyi igazgató lapunk érdeklődésére elmondta, tegnap kora reggel rendőri kísérettel érkezett az első védőoltás-szállítmány a megyébe a brassói elosztóközpontból, amelyből öt kórháznak juttattak a benyújtott igény szerint. A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, valamint a kézdivásárhelyi, baróti, bodzafordulói kórházban és a kovásznai dr. Benedek Géza Szívkórházban négy nap alatt 375 egészségügyi alkalmazottat oltanak be, mindazokat, akik kérték. A megyei kórház 125 dózist kapott, a kovásznai szívkórház 115 adagot, a bodzafordulói kórház 10-et, a kézdivásárhelyi kórház 100-at, a baróti kórház pedig 25 adagot.

Mivel többen egyénileg regisztráltak az oltásra az e célból létrehozott online felületen, a megyei közegészségügyi igazgatóságnak nincs pontos rálátása, hogy közülük hányan kórházi alkalmazottak, illetve mentőszolgálatosok, családorvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, illetve a katasztrófavédelmi felügyelőség munkatársai, annyi biztos, ahányan első körben igényelték a védőoltást, ezekben a napokban meg is kaphatják. Az általa vezetett intézmény munkatársait a második körben oltják, akkor ő maga is kéri az immunizálást – mondta Ágoston igazgató.

Azok az egészségügyi alkalmazottak, akik a jelenlegi oltási szakaszban nem kérték a vakcinát, illetve valamilyen okból orvosilag ellenjavallott számukra ebben az időszakban a beoltás, a következő körben kérhetik azt. Ilyen például, ha valaki már átesett a koronavírus fertőzésen, de nem telt el azóta két hónap. Dr. Ovidiu Boeriu, a gyermekgyógyászati sürgősség orvosa is közéjük tartozik, aki lapunknak elmondta, családjával együtt decemberben kapta el a vírust, a betegség lefolyása nem volt súlyos, ezért otthon töltötték a tizennégy napos karantént, de amint lehet, beoltatja magát. Boeriu doktor a gyermekgyógyászati sürgősség tavaly márciusi megalakulása óta lát el pácienseket ezen a részlegen, ahol tíz hónap alatt 1113 gyermek vizsgálatára, sürgősségi kezelésére került sor.

Dr. Nagy Réka, a fertőzőosztály vezetője szinte elsőként kérte a védőoltást, és arra hívja fel a figyelmet: bízzunk a tudományban, egyesek ne kételkedjenek abban, hogy túl gyorsan készült el a vakcina, mert az alkalmazott technológiát már több mint évtizede ismerik. Nagy doktornő eddig nem esett át a fertőzésen, amit a járványügyi szabályok betartásának tulajdonít, és ezután is eszerint cselekszik, de úgy véli, a védőoltásnak köszönhetően ezután mégis az eddiginél szabadabbnak érezheti magát, mert nem csak az a fontos, hogy ő maga nem fertőződhet meg, hanem hogy másoknak sem adhatja át a vírust. A fertőzőosztály személyzetének több mint fele már átesett a betegségen, a többiek 60-70 százaléka jelentkezett a védőoltásra – mondotta. Úgy gondolja, ennek a vakcinának, mint bármelyiknek, lehetnek mellékhatásai, de ezek elenyészőek ahhoz képest, amit jelenthet az emberiségnek a világjárvány fékezése, esetleg teljes megállítása.

Mátyás Laura, a fertőzőosztály főnővére is megkapta tegnap a védőoltást. Lapunknak azt mondta, azért jelentkezett, mert felelősnek érzi magát a családja, a környezete iránt, ugyanakkor szerinte hazudik, aki azt mondja, hogy nem fél ettől a betegségtől, és sajnálja, hogy még mindig vannak vírustagadók és vakcinaellenesek.

Az oltás nemcsak az esetleges megbetegedés elkerülését segíti, hanem szinte száz százalékos védelmet jelent a szövődményes megbetegedések megelőzése szempontjából is, de továbbra is fontosak maradnak a már ismert és bevált védekezési intézkedések – emelte ki András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi megyei kórház menedzsere. Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke szerint az egészségügyi alkalmazottak biztonsága a legfontosabb, hiszen ők dolgoznak nap mint nap a frontvonalban, és a koronavírus elleni oltás lehetőséget ad arra, hogy leküzdjük a járványt és visszatérjünk a megszokott életünkhöz.

Kovásznán

Kovásznán két helyszínt jelöltek ki a Covid-vírus elleni oltások beadásához: egyik a városi művelődési házban, másik a Dr. Benedek Géza Szív és Érrehabilitációs Kórházban található.

A művelődési házban a polgármesteri hivatal adott használatba a megyei közegészségügyi igazgatóságnak egy termet. Tegnap itt még nem volt mozgás, még be kell rendezni a termet, bútorokra, paravánokra van szükség, mindennek beszerzése az igazgatóság feladata – tudtuk meg Gyerő József főpolgármestertől.

Ennél nagyobb volt a forgalom a szívkórházban. Tegnap reggel megkezdték az oltást, Monica Sporea kórházmenedzser az elsők között oltatta be magát. Rendben megkapták az oltóanyagot, két csapat végzi az oltást, ha nagy lesz a forgalom, újabb csapatokat tudnak állítani – mondta el a menedzser. Első körben a szívkórház személyzete és a mentősök kaphatják meg az oltást, ezt követően a családorvosi rendelők személyzete is. Az első körben kijelöltek nem csak Orbaiszékről jelentkezhetnek az oltásra, az egész országból fogadnak előjegyzést – mondta Monica Sporea. Azt is megosztotta: semmi különös megpróbáltatást nem jelentett az oltás, sem kellemetlenséget, sem mellékhatást nem tapasztalt.

Dr. Kováts István, a kovásznai szívkórház járványtanásza, a sepsiszentgyörgyi megyei kórház fertőzőosztályának korábbi osztályvezető főorvosa lapunknak elmondta, intézményükben minden az immunizálás országos protokollja szerint történt a tegnap, a jelentkezőknek belépéskor hőmérsékletet mértek, a megfelelő előírások szerint kikérdezték őket, az oltás beadása után 30 percre a várakozóban tartották, hogy esetleges allergia fellépésekor azonnal be tudjanak avatkozni. A járványtani szakember elmondta, a koronavírus elleni vakcina esetében éppen olyan ritkán lép fel allergiás tünet, mint bármelyik más védőoltásnál, de készen kell állniuk a gyors beavatkozásra.

Kézdivásárhelyen

Tegnap reggel 8 óra körül rendőri kísérettel érkezett meg az első száz koronavírus elleni oltóanyag a kézdivásárhelyi municípiumi kórházhoz, majd rövid idő múlva a kórház udvarán lévő, a célra berendezett Szent Kamill kápolnában el is kezdődött az oltás.

Első körben a kórházi alkalmazottak, mentősök és idősek otthonában dolgozó ápolónők közül 93-an iratkoztak fel (a mintegy háromszázból), és tegnap harmincan kapták meg a védőoltást. Egy óra alatt öt személynek adták be az oltást, majd mindenkit egy negyed óráig megfigyelés alatt tartottak, de senkinél semmiféle mellékhatást nem észleltek.

Ma és holnap, esetleg holnapután folytatódik az oltás, amíg minden jelentkezőt beoltanak – tudtuk meg dr. Farkas Hunor Pál gasztroenterológus szakorvostól, a kézdivásárhelyi kórházi oltóközpont vezetőjétől.

Baróton

Barótra is rendőri kísérettel érkezett a huszonöt koronavírus elleni vakcina. A kórházi alkalmazottak mellett az egészségügy egyéb ágazataiban – laboratóriumban, gyógyszertárban – dolgozókat a tegnap immunizálták.

Lozsádi Botondtól, a kórház orvos igazgatójától megtudtuk, bár a kórháznak száznál több alkalmazottja van, csak negyede kérte, hogy az elsők közt jusson oltáshoz.

Összeállította: Bokor Gábor, Fekete Réka, Hecser László és Iochom István