A nemzetközi sportsajtóban található legtöbb beszámoló szerint Cristiano Ronaldo az Udinese elleni duplájával már 758 gólnál jár a hivatalos mérkőzéseket vizsgálva. A portugál klasszis korábban már a 746 gólos Puskás Ferenc elé vágott, most pedig a pályafutását 757 találattal záró Pelé is a portugál mögé szorult. Ez a számítás szerint az örökranglistán már csak Josef Bican áll Ronaldo előtt: a cseh sztár 759 (más számítások szerint 805) gólt szerzett a karrierje során. Hozzá kell tenni, több más számítás is akad, és van, amely szerint Pelé még Cristiano Ronaldo előtt van.

Az olasz La Gazzetta dello Sport örökranglistáján az immár 758 gólt jegyző ötszörös aranylabdás klasszist még hárman is megelőzik: Bican (805) és két brazil világbajnok szupersztár, Pelé (767) és Romário (761).

A Wikipédia 500 vagy annál több gólt szerző labdarúgókat felsoroló listáján Cristiano Ronaldo 776 góllal a második helyet foglalja el a 805 találattal az élen álló Bican mögött. A bizonyos feltételek mellett szabadon szerkeszthető oldal számítása szerint Romário 772, Pelé 767, Puskás pedig 746 gólt szerzett a pályafutása során.

A 35 éves támadó a vasárnapi duplájával minden tétmeccset (klub és válogatott) figyelembe véve már 20 találatnál jár a 2020–2021. évi kiírásban, ami sorozatban a 15. ilyen idénye. A portugál világsztár volt az is, aki 2018-ban az oroszországi világbajnokságon átadta a múltnak Puskás 84 gólos európai válogatott gólcsúcsát. Puskás 85 magyar válogatott találkozón érte el a 84 találatot, Ronaldo pedig csaknem 150 mérkőzést játszott, azonban mára 102 találatnál tart.