Kútamnesztiára készülnek Magyarországon

Előző írásunk

Ha nem is kitűnő, de elfogadható volt a tavalyi mezőgazdasági év – legalábbis Háromszéken. A termés mennyisége, minősége szempontjából mindenképp, az árral viszont nem minden esetben elégedettek a termelők. Országos viszonylatban egészen más a helyzet. 2020-ban az utóbbi fél évszázad legnagyobb szárazságával szembesültek a farmerek – főként a déli, délkeleti és északkeleti megyékben. A bajra rátett a koronavírus-járvány, újabb veszteségeket okozva a mezőgazdaságban. Mindez nem csak az agrárágazatot érintette, a bruttó hazai terméken is látszik a visszaesés – ami 2021-ban is vissza fog ütni, nemcsak a mezőgazdaságra, hanem a fogyasztók zsebére nézve is.