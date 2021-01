Antal Árpád polgármester a határozattervezet elfogadását megelőzően kifejtette: az adók és illetékek mértékét a jogszabályok által javasolt határértékeken belül határozták meg. A természetes személyek esetében 2021-ben az önkormányzat nem tervezi az ingatlanadó növelését, és mint a korábbi években, a törvény által megengedett legalsó szintet határozták meg, viszont az infláció mértékéhez való igazítást nem lehet elkerülni, így végül a befizetendő összegek 3,8 százalékkal nőnek. Idén is érvényes az az előírás, hogy akik március 31-ig törlesztik a teljes évi adójukat, kilencszázalékos kedvezményben részesülnek, ha a befizetés napján nincs korábbi adó- vagy illetékhátralékuk.

A testület gazdasági bizottsága javaslatára a beterjesztett határozattervezetet több pontban módosították a különleges illetékek fejezetnél. A fenntartások nélkül elfogadott javaslatok értelmében 2021-ben felére csökken a működési engedélyek kiváltásának illetéke a kereskedelmi és közélelmezési szolgáltatásokat biztosító egységek esetében, amennyiben 500 négyzetméternél kisebb felületen dolgoznak. Az ennél nagyobb felületen működő egységeknek viszont többet kell fizetniük, mint tavaly. Mérséklődik továbbá a közterület-foglalási illeték a vendéglátó egységek teraszainál.

Többletadó a hanyag épületgazdáknak

Az előző évekhez hasonlóan, az elhanyagolt állapotban lévő, városképet rontó épületek tulajdonosaira 2021-ben is jelentős többlet-ingatlanadót ró ki az önkormányzat. Antal Árpád szerint kivétel nélkül olyan épületekről van szó, melyek tulajdonosait már több alkalommal felszólította a helyi rendőrség, hogy rendezzék az ingatlanok állapotát, de nem történt előrelépés.

Az esetenként az alapösszeg ötszörösére is rúgó többletadóról minden ingatlan esetében külön döntöttek, összesen hat épületről van szó. Az 1918. december 1. úton található egykori Hungária Szálló műemlék épületére háromszáz százalékos felüladózást szavaztak meg. Az ingatlan tulajdonosát, a postatársaságot 2016 óta minden évben felszólították, hogy tegyen valamit, de változás nem történt. A Kós Károly utca 51. szám alatti ingatlan Gidófalván élő tulajdonosa többszöri felszólításra sem reagált, így esetében is háromszáz százalékos többletadót határoztak meg 2021-re. Négyszer többet kell fizetnie a Füzes utcai egyik épület tulajdonosának, négy éve sorozatosan felszólítják, de nem tett semmit. A Lázár Mihály utca 23. szám alatti ingatlan tulajdonosát 2019-ben kereste meg először a helyi rendőrség, neki is négyszeres adót kell idén fizetnie. Az alapösszeg ötszörösét rótta ki az önkormányzat két épület esetében. A Borvíz utca 28. szám alattira az első felszólítás még 2017-ből származik, a másik ingatlan a Nicolae Bălcescu utca 17. szám alatt található. Antal Árpád szerint utóbbi van talán a legrosszabb állapotban, ráadásul jogi vita tárgyát képezi két vállalat között, és nem tudni, hogy annak mikor lesz vége. A polgármester szerint megtörténhet, hogy tíz év múlva sem, ezért úgy döntöttek: az önkormányzat kisajátítja az épületet, majd a jogi vita lezárását követően az a vállalat kapja meg a kártérítést, amely győztesen került ki, de addig is az ingatlan nem romosodik tovább.

József Álmos, a testület RMDSZ-frakciójának tagja két további ingatlan – egy Csíki és egy József Attila utcai – esetében vetette fel, hogy szintén többletadóval kellene sújtani a tulajdonosokat, ráadásul az egyik épület még műemlék is. Antal Árpád szerint előfeltétel, hogy azok a tulajdonosok már kaptak-e felszólítást, melynek nem tettek eleget. E nélkül nem lehet ilyen döntést hozni, illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy a tulajdonosok nem indították-e el a felújítási eljárást.