Bővíteni kívánja a zöldterületekkel kapcsolatos közszolgáltatásokat Sepsiszentgyörgy önkormányzata, ezért Protekt néven új részvénytársaságot alapít. Az új cég fő tevékenysége a tájépítészet, tereprendezés lesz, de szükség esetén kárelhárítással is foglalkoznak majd, például egy felhőszakadás hordalékainak eltakarításával.

A Protekt székhelye Szépmezőn lesz, főrészvényese a helyi önkormányzat, 0,2 százalékban pedig a szépmezői ipari park. Elsődleges feladata a közterületek gondozása lesz, kaszálás, öntözés, romeltakarítás és más efféle, amit a városi kertészet nem tud elvégezni – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, aki szerint azt is megfontolják, hogy a tömbházak közötti zöldövezeteket is az új cégre bízzák, mert jelenleg nagyon vegyes a kép: van, ahol a lakók szépen gondozzák a környezetüket, máshol tessék-lássék, néhol egyáltalán. A tevékenység egyébként bármikor, szükség szerint bővíthető lesz, de addig még sok van: most csak az alapításról döntöttek, a személyzet alkalmzása és a munkálatokhoz szükséges gépek, eszközök beszerzése ezután következik.